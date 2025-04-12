北京對「在美生產晶片」課重稅 ! 分析師解析 : 「台灣製造」將受益

中國對美產晶片課以重稅，其流片地認定規定可讓台日韓生產的晶片免稅，台廠可望受益。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為因應美國關稅戰，中國半導體行業協會11日公布，針對半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知。據報導，相關IC業者透露，該條例認定原產地是以晶圓流片工廠，只要是在美國當地的Foundry流片（Tape-out），出口至中國就會面臨關稅成本疊加。若未來美系業者要以低稅率輸入中國，勢必要轉投聯電、世界先進等業者。

《路透》報導，根據中國晶片製造商資訊平台和論壇EETop稱，對於將製造業務外包給台灣台積電製造的高通及AMD等美國晶片設計公司，中國海關當局將把這些晶片的原產地歸類為台灣。相比之下，英特爾、德州儀器、ADI 和安森美半導體等在美國擁有自己的晶圓廠的公司生產的晶片可能被歸類為美國原產晶片，並可能被徵收84%或更高的關稅。

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專家指出，流片地認定可讓台日韓生產的晶片免稅，但仍對美產晶片課重稅，此舉意在精準打擊。未來委託台積電、英特爾在美國廠生產製造的晶片，等同於放棄中國市場。

據報導，該協會向會員單位發出說明，要求根據海關總署的相關規定，「積體電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產地。

中國半導體行業協會提醒會員單位，請在申報時準備好 PO 證明資料，以備海關核查，並提出建議，無論「積體電路」已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準申報。

科技研究公司Omdia的半導體研究主管何輝表示，一些在美國生產的晶片即使在中國封裝，仍將被徵稅。這可能有利於中國國內的晶片製造及其供應鏈，因為外國半導體公司奉行「中國為中國」戰略，在中國為中國市場製造產品。

半導體業者分析，這項新規對美系IDM大廠來說，德州儀器將首當其衝，儘管該公司在中國成都設有一體化製造基地，但主要產能仍集中在美國本土，而第二大的類比IC業者ADI，其晶圓代工廠也坐落於美國境內。

若未來美系業者要以低稅率輸入中國，勢必要轉投聯電、世界先進等業者。IC設計公司透露，換代工廠勢必要重新流片，但對於組裝廠來說，川普關稅只有90天、沒有時間等，直接請第二供應鏈的IC業者補上最快。

中國半導體企業來說，這個新規可能是一個挑戰，需要重新調整生產和供應鏈策略，以適應新的原產地認定規則。對於跨國公司來說，這可能是個機會，可調整全球供應鏈布局，最佳化成本結構。

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