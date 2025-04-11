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因應美國關稅 勞動部啟動「工會關懷視訊座談」

2025/04/11 22:11

因應美國關稅，勞動部已啟動「工會關懷視訊座談」。（勞動部提供）因應美國關稅，勞動部已啟動「工會關懷視訊座談」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國關稅大戰可能的衝擊，勞動部今（11）起展開「因應美國關稅工會關懷視訊座談」，連續辦理3場次，分別邀請「半導體、顯示卡、伺服器、網通產業」、「鐵鋁及製品、手工具及水五金」、「生技醫學、一般化學」產業的企業工會參與視訊會議，聆聽第一線企業工會反映企業內部實際可能遇到的困難。

勞動部表示，已積極安排本周末展開「關懷工會行程」，由勞動部部長洪申翰親自訪視受影響重點產業工會，下周將持續進行運輸工具、汽車及零組件、自行車、機械、建材、石化、塑膠及橡膠業、重機電及電線電纜等工會的視訊關懷座談。

勞動部表示，今日參與視訊座談的工會代表，均表示目前企業尚未因美國關稅影響生產或營運，也尚未有任何人力調整的情形，但勞動部仍藉此線上會議，向工會代表說明，目前勞動部提供勞工《安定就業》與《重要勞動權益》的協助方案與措施。

勞動部勞動關係司司長王厚偉強調，因整體美國關稅政策具有高度不確定性，勞動部會持續與工會建立直接聯繫的公私互助網絡，加強資訊流通，也讓工會可以第一時間了解政府相關措施，並在最快時間提供行政部門第一線的資訊。

王厚偉表示，若勞工有任何疑義，可直接向勞動部請求協助，與會工會團體對此表示肯定，也允諾協助傳達相關訊息予員工及企業，讓企業可以善用政府安定就業資源，穩定所有勞工就業。

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