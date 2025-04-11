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880億因應美關稅衝擊 卓榮泰: 計劃4/17院會通過特別條例

2025/04/11 21:47

行政院長卓榮泰11日出席立法院院會，針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備詢。（記者塗建榮攝）行政院長卓榮泰11日出席立法院院會，針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備詢。（記者塗建榮攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院下午邀請行政院長卓榮泰就美國關稅政策因應作為，進行專案報告並備質詢。民進黨立委何欣純要求行政院確保障勞工權益的「不裁員、不減薪」能放入特別條例，卓表示，在這個衝擊階段，業者不裁員、不減薪，一定要維持住。

何欣純詢問卓榮泰，因應美國對等關稅，政府提出的特別條例及特別預算的時程規劃如何。

卓榮泰回答，若沒有大的障礙，計劃17日院會通過特別條例，但目前局勢還在改變，若還有些狀況，就多留意1週，至少2週要把特別條例送出行政院。

何欣純提到，產業最怕這種時候銀行雨天收傘、抽銀根，希望政府堅定要求銀行端不能抽銀根。

金管會主委彭金隆說，金管會已啟動計劃，面對當前困境，銀行不能抽銀根，不會收傘；金管會有一整套的配套來執行，包括從銀行端給予產業支持，今年度把對中小企業的放款目標加大新台幣400億元，金融業都非常體諒這次的困難。

何欣純建議，補助應從產業鏈思維來看，一切都要從簡、從寬、加快時間。

卓榮泰說，一定會是從簡、從寬、加快，會用宏觀方向來看，不是單一個案處理，對單一公司有一個補助，兩家公司有擴大補助，若是以大帶小，有更大的補助。

有關勞工權益保障，卓榮泰也提到，在這個衝擊階段，業者不裁員、不減薪，一定要維持住；勞動部長洪申翰補充，目前行政院規劃特別條例時，勞動部也將保障勞工權益部分放入。

此外，對於對美談判方案是否已有因應措施，卓榮泰表示，制定支持方案之前，政府在2、3月就跟不同產業聽取意見並對政策做調整，當時政策未明，產業無法提出確切需要政府協助的項目，政府有概括性了解後，據此提出支持方案，現在就可以針對個別產業做微調。

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