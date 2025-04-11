宣德看好營運優於去年 美營收僅5％關稅衝擊有限

宣德表示，旗下各產品線今年的出貨表現將優於去年。（圖取自宣德官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠宣德（5457）今天在法說會表示，旗下各產品線今年的出貨表現將優於去年，其中，策略性客戶主流機種預計年底開始量產，將同步挹注營運柴火，關於美國對等關稅，由於公司產品是交給下游組裝廠，影響較為有限，直接輸出給美國市場的產品比重佔總營業額約5%。

宣德指出，以既有客戶來看，工業用客戶今年挹注的業績預計年增45%，策略性客戶的營收認列則將年增3倍，此外，墨西哥汽車零件及射出件貢獻預計年增8倍。有鑑於AI 伺服器市場需求持續旺盛，可望帶動企業級連接器全年營收成長為30%，而受惠於筆電產品規格持續升級至USB 4.0、Thunderbolt 5.0、HDMI 2.2，輸出、輸入連接器全年也將成長30%，網通射頻連接器則成長28%。

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宣德今年可望切入美國車庫遙控器最大品牌光學類產品的供應商地位，也正與美國主要電信商洽談生意機會。而在E-bike 客戶需求重啟之下，公司已斬獲相關新案，後續將瞄準支付型裝置與銷售時點情報系統 （POS）設備商機，在美國聘用24年產業經驗的專業人士作為研發副總，增強開發資源。

宣德提到，美國關稅對於公司的產品製造影響有限，主要原因在於美系客戶不會任意更改供應商資格，然而衝擊層面較大的部分在於物流，體積小的連結器需累積到一定程度的數量才能採取空運的方式，在送往ODM廠的過程中，成本也會明顯有別於海運，目前客戶已經要求本季加緊出貨。

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