AI人才集中度前10大國排名出爐 以色列奪冠、台灣沒入榜

2024年AI人才集中度最高的國家是以色列。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮來襲，全球競相培育及爭取AI人才，為了追蹤各國AI人才的分布，領英（LinkedIn）發布2024年AI人才集中度最高的國家，以色列以1.98％奪冠，亞洲只有新加坡和南韓擠進前10名。

《CNBC》報導，領英根據2024年的數據，列出AI人才集中度全球前10高的國家，第一名以色列，其AI 人才占全國勞動力的1.98%；新加坡緊追在後，AI人才集中度為1.64％盧森堡排第三，AI人才集中度1.44%。

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第4至第第10名依序為，愛沙尼亞（1.17％）、瑞士（1.16%）、芬蘭（1.13%）、愛爾蘭（1.11％）、德國（1.09%）、荷蘭（1.07%）、南韓（1.06%）。

值得注意的是，2024年排名前6的國家與前一年相比保持不變，愛爾蘭的排名上升 4 名，南韓排名下滑 3 名，落到第10名。

領英亞太區首席經濟學家Chua Pei Ying表示，以色列、新加坡、盧森堡、愛沙尼亞等AI人才集中度較高的國家，人口和地理面積相對較小，在快速培養AI人才方面卻表現出色。

報導提及，儘管印度在 2024 年未能進入AI人才集中度前10名，領英稱，印度在 2016 年至 2024 年期間AI人才集中度指標大幅增長252%，表明該國的專業人士正在「積極培養與人工智慧相關的技能」。

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