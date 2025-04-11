晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI人才集中度前10大國排名出爐 以色列奪冠、台灣沒入榜

2025/04/11 19:21

2024年AI人才集中度最高的國家是以色列。（資料照）2024年AI人才集中度最高的國家是以色列。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮來襲，全球競相培育及爭取AI人才，為了追蹤各國AI人才的分布，領英（LinkedIn）發布2024年AI人才集中度最高的國家，以色列以1.98％奪冠，亞洲只有新加坡和南韓擠進前10名。

《CNBC》報導，領英根據2024年的數據，列出AI人才集中度全球前10高的國家，第一名以色列，其AI 人才占全國勞動力的1.98%；新加坡緊追在後，AI人才集中度為1.64％盧森堡排第三，AI人才集中度1.44%。

第4至第第10名依序為，愛沙尼亞（1.17％）、瑞士（1.16%）、芬蘭（1.13%）、愛爾蘭（1.11％）、德國（1.09%）、荷蘭（1.07%）、南韓（1.06%）。

值得注意的是，2024年排名前6的國家與前一年相比保持不變，愛爾蘭的排名上升 4 名，南韓排名下滑 3 名，落到第10名。

領英亞太區首席經濟學家Chua Pei Ying表示，以色列、新加坡、盧森堡、愛沙尼亞等AI人才集中度較高的國家，人口和地理面積相對較小，在快速培養AI人才方面卻表現出色。

報導提及，儘管印度在 2024 年未能進入AI人才集中度前10名，領英稱，印度在 2016 年至 2024 年期間AI人才集中度指標大幅增長252%，表明該國的專業人士正在「積極培養與人工智慧相關的技能」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財