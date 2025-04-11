萬潤等17家廠商獲日月光最佳供應商獎

日月光投控舉辦2024最佳供應商頒獎典禮。（日月光投控提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今（11）日於高雄盛大舉行「2024最佳供應商頒獎典禮」，選拔出萬潤、東京威力科創等17家廠商頒獎表揚，日月光投控今年評選最佳供應商除了品質、成本、交期與技術外，同時考量供應商在ESG 環境、社會和公司治理的實踐與績效，首度將ESG指標納入評選項目。

日月光投控今邀請140家封測設備、原物料、零件、加工等國內外供應鏈夥伴參加，旗下子公司日月光、矽品、環電也參與其中，約有460人齊聚。典禮也邀請SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸致詞，共襄盛舉。

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日月光表示，本屆最佳供應商的評選標準較往年更為周延，除了品質、成本、交期與技術外，同時考量供應商在ESG 環境、社會和公司治理的實踐與績效，將ESG指標納入評選項目。

日月光評選17家廠商獲得殊榮，並藉今天典禮表彰過去一年對產業發展有傑出貢獻的供應鏈夥伴。

為實現2050年淨零排放承諾，日月光投控今年首度攜手19家機台供應商夥伴，合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標，並於典禮舉行節能專案啟動儀式，期望更多供應夥伴加入。

此外，典禮中頒發感謝狀給參與2024年日月光碳盤查專案的8家供應商，表揚供應夥伴努力取得第三方查證，共同建構更具韌性的低碳永續供應鏈。

2024年日月光供應商得獎名單如下 （依英文字母順序）

最佳供應商獎

● 萬潤科技股份有限公司 （Allring Technology Co., Ltd.）

● 佳能半導體設備股份有限公司 （Canon Semiconductor Equipment Taiwan, Inc.）

● 台灣漢高股份有限公司 （Henkel Taiwan Ltd.）

● 樺塑企業股份有限公司 （Hwa Shu Enterprise Co., Ltd.）

● 禮鼎半導體科技有限公司 （Leading Interconnect Semiconductor Technology Co., Ltd.）

● 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 （3M TAIWAN Ltd.）

● 三菱瓦斯化學株式會社 （Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.）

● 韓商銘凱電子股份有限公司 （MK ELECTRON CO., LTD.）

● 納美仕股份有限公司 （Namics Corporation）

● 南亞電路板股份有限公司 （Nan Ya PCB Co., Ltd.）

● 大瑞科技股份有限公司 （Profound Material Technology Co., Ltd.）

● 力森諾科國際股份有限公司 （Resonac Corporation）

● 新光電氣工業株式會社 （Shinko Electric Industries Co., Ltd.）

● 台豐印刷電路供應股份有限公司 （Tai Hong Circuit Ind. Co., Ltd.）

● 美商泰瑞達有限公司 （Teradyne （Asia） Pte. Ltd.）

● 德律科技股份有限公司 （Test Research, Inc.）

● 東京威力科創股份有限公司 （TOKYO ELECTRON LIMITED）

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