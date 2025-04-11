晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元重摔！新台幣爆巨量收32.705元 本週勁揚3.83角

2025/04/11 18:18

新台幣本週勁揚3.83角。（記者陳梅英攝）新台幣本週勁揚3.83角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普對等關稅大轉彎後，台股連續第二天大漲，熱錢大舉回流，加上美元大跳水，美元指數跌破100大關，新台幣兌美元匯率盤中一度升抵32.668元，勁揚2角，央行尾盤調節，最終收在32.705元，升值1.63角，匯價連6紅、創近2個月新高，成交量高達28.645億美元，為去年11月7日以來最大量，前高為去年11月6日川普當選當天的28.985億美元。

台股今日開低走高，終場大漲528.74點，收在19528.77點，三大法人合計買超326.47億元。其中，外資回頭買超305.17億元。

新台幣匯價早盤先是反應美元回落，最高升抵32.76元，隨後又打回32.8元價位，午後外資熱錢大舉回流，再推升台幣一舉升破32.7元，最高升抵32.668元、強升2角，尾盤央行稍微調節，最後收在32.705元。

本週新台幣狂飆3.83角或1.17%，週線連2紅，今年以來台幣也由貶翻升。

根據央行統計，美元指數今日暴跌2.66%，主要非美貨幣全數大漲，其中，日圓單日飆升2.4%最猛、韓元也強升1.71%、新幣勁揚1.32%、台幣升值0.5%，連人民幣也升了0.33%。

截至今日為止，在聯準會利率維持不動下，美國發動關稅大戰，意外成為輸家，美元指數今年以來大跌8.15%，日圓升值9.37%、新幣升值2.79%、韓元升值2.49%、台幣亦升值了0.27%，主要亞幣僅人民幣貶值0.27%。

匯銀主管表示，美元大舉回落，與川普關稅政策不按牌理出牌有很大關係，市場對於持有美國資產信心下降，導致美元與美債同時遭到拋售；而美國對中國進口關稅累加至145%、中國也回敬125%關稅，美中兩強對峙，全球經濟前景堪慮，市場預期聯準會降息幅度擴大，使美元更加疲弱。

在美元指數跌破100大關後，美元轉空訊號浮現，「央行恐怕會從阻貶轉為阻升」。匯銀主管認為，新台幣突破32.7元後，短線轉強，接下來有望往32.5元靠攏，惟國際經濟局勢充滿變數，後續動盪可能加大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財