美元重摔！新台幣爆巨量收32.705元 本週勁揚3.83角

新台幣本週勁揚3.83角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普對等關稅大轉彎後，台股連續第二天大漲，熱錢大舉回流，加上美元大跳水，美元指數跌破100大關，新台幣兌美元匯率盤中一度升抵32.668元，勁揚2角，央行尾盤調節，最終收在32.705元，升值1.63角，匯價連6紅、創近2個月新高，成交量高達28.645億美元，為去年11月7日以來最大量，前高為去年11月6日川普當選當天的28.985億美元。

台股今日開低走高，終場大漲528.74點，收在19528.77點，三大法人合計買超326.47億元。其中，外資回頭買超305.17億元。

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新台幣匯價早盤先是反應美元回落，最高升抵32.76元，隨後又打回32.8元價位，午後外資熱錢大舉回流，再推升台幣一舉升破32.7元，最高升抵32.668元、強升2角，尾盤央行稍微調節，最後收在32.705元。

本週新台幣狂飆3.83角或1.17%，週線連2紅，今年以來台幣也由貶翻升。

根據央行統計，美元指數今日暴跌2.66%，主要非美貨幣全數大漲，其中，日圓單日飆升2.4%最猛、韓元也強升1.71%、新幣勁揚1.32%、台幣升值0.5%，連人民幣也升了0.33%。

截至今日為止，在聯準會利率維持不動下，美國發動關稅大戰，意外成為輸家，美元指數今年以來大跌8.15%，日圓升值9.37%、新幣升值2.79%、韓元升值2.49%、台幣亦升值了0.27%，主要亞幣僅人民幣貶值0.27%。

匯銀主管表示，美元大舉回落，與川普關稅政策不按牌理出牌有很大關係，市場對於持有美國資產信心下降，導致美元與美債同時遭到拋售；而美國對中國進口關稅累加至145%、中國也回敬125%關稅，美中兩強對峙，全球經濟前景堪慮，市場預期聯準會降息幅度擴大，使美元更加疲弱。

在美元指數跌破100大關後，美元轉空訊號浮現，「央行恐怕會從阻貶轉為阻升」。匯銀主管認為，新台幣突破32.7元後，短線轉強，接下來有望往32.5元靠攏，惟國際經濟局勢充滿變數，後續動盪可能加大。

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