高雄港旅運中心招商 重點關注高科技、金融產業

高雄港旅運中心希望引進優質大型科技業龍頭設立營運據點或南台灣營運基地，促進高科技產業群聚效應。（港務公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣港務公司今天（11日）說明，高雄港旅運中心坐落亞洲新灣區內，除觀光功能外，15層商辦大樓協助配合成為重要產業發展基地任務，港務公司配合行政院核定「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，推動5G AIoT產業鏈發展。

港務公司表示，商辦大樓中10個樓層作為港務公司辦公空間，其餘樓層則釋出由民間企業進駐，目前第10樓由遠傳電信公司承租，4樓至7樓辦公空間配合政府政策進行招商作業，希望引進優質大型科技業龍頭設立營運據點或南台灣營運基地，促進高科技產業群聚效應。

請繼續往下閱讀...

港務公司表示，現階段行政院金融監督管理委員會刻推動台灣成為亞洲資產管理中心，並選定於高雄市設立地方資產管理試辦專區。根據規劃，金管會將公布設立與試辦規定，並受理金融機構申請設立營運。

高雄市政府預期亞洲新灣區的發展潛力，可結合區域內科技產業聚落的優勢，規劃以高雄港旅運中心作為專區範圍之一，作為金融機構進駐據點。

港務公司表示，高雄港旅運中心不僅是南台灣最重要的海運觀光國門，提供國際郵輪旅運服務，並具備辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能商業機能。該建物透過輕軌串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等整體水岸核心觀光廊帶，並於未來與捷運黃線共構，以交通便捷優勢發展商務服務，吸引國內外觀光人潮並帶動區域經濟發展。

高雄港務分公司表示，高雄港旅運中心4樓至7樓招商標的，具有地點景觀及交通優勢，並鄰近高雄軟體園區，除新創科技產業外，再增加引進金融等產業進駐，可形成金融聚落，提升金融競爭力，進一步強化高雄港亞灣區之國際化發展地位。

目前，高雄港旅運中心4樓至7樓辦公空間設施出租公開招商甄選案，配合金管會政策發布期程，訂於今年第2季辦理甄選作業，相關招商公告已於港務公司網站供公眾閱覽，其餘相關投資訊息可洽詢高雄港務分公司業務處。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法