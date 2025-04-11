台股強彈528點投信狂買7金融！這檔電子竟超車中信金奪冠

台股強彈528點投信狂買7金融！聯電竟超車中信金奪冠（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（11日）大洗三溫暖，在大跌近600點，國安基金與法人進場下，指數急拉，終場收漲528點，而最挺台股的投信，今買超107.57億元，不過，在指數短線暴漲下，資金往具避險性的金融股靠攏，大買7金融，而買超高達1.57萬張的中信金，只排到第2，至於買超第1則是聯電，大舉加碼到1.73萬張。

觀察投信從3月7日以來，就一直站在買方，對聯電不離不棄，在投信力挺下，聯電股價在本週大崩跌時，僅週一以跌停作收，週二股價馬上反彈漲2.33%，週三雖然又受到大盤下挫衝擊，股價也跟著接回4.32%，不過，週四在台股暴漲1608點，創史上第1，聯電也跟著亮燈漲停，而週五延續漲勢，在投信力挺下，終漲0.57%，收44.1元，成交量放大到6.96萬張。

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投信週五買超前10大個股，依序為聯電（2303）1萬7396張、中信金（2891）1萬5741張、永豐金（2890）1萬1313張、元大金（2885）8637張、長榮航（2618）8128張、台新金（2887）6057張、英業達（2356）5047張、上海商銀（5876）4657張、國泰金（2882）4530張、兆豐金（2886）4977張。

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