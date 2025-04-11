貿易戰變金融戰？外媒曝美元、美債狂殺嚇崩白宮

川普關稅政策引發金融市場劇烈波動。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普加大貿易戰力度，造成美股大跌，最讓人憂心美元走弱及債券大跌、殖利率上升，這是真正的不祥之兆。美媒直言，貿易戰所引發的混亂，使得美國不再被視為安全的國家，尤其是債券遭到拋售嚇壞白宮，才讓川普暫緩部分關稅措施。

《華爾街日報》報導，近年來，美國經濟增速、科技進步程度和廉價能源供應，都超過幾乎所有其他主要經濟體，全球投資者蜂擁購買美國資產，押寶「美國例外論」。

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通常情況下，當投資者恐慌時，他們會尋求安全資產，畢竟沒有什麼比美元和美國國債更安全的資產了。

然而，隨著川普貿易戰力度加大，美股劇烈下跌已經夠慘，隨之而來的美元走弱和債券下跌、殖利率上升，才是真正的不祥之兆。這些預兆或許過於令人不安，以至於川普9日改變路線，暫停部分關稅措施。

最近，有些人擔心中國可能會拋售所持的部分美國國債，報復川普的最新關稅政策。雖然目前還沒有證據表明中國已採取此類行動，但這種可能性凸顯出貿易戰演變成金融戰給美國帶來的風險。

報導提醒，2022年時任英國新首相特拉斯（Liz Truss）提出一項大幅減稅的計劃，英國國債收益率應聲飆漲，減稅計劃隨即被撤回，特拉斯也因此辭職。長期以來，外界普遍認為美元的儲備貨幣地位可以使美國避免這種命運，但是，過去幾週發生的事件表明，川普不應對此掉以輕心。

根據最新行情，美元指數下挫，週五（11日）一度貶破100大關，為2023年7月以來首見。美國10年期公債殖利率為4.4190%（債券價格與殖利率呈反方向變動），美國30年公債殖利率為4.862%，跌0.17%，此前30年期公債殖利率一度衝破5%，顯示當時拋售潮嚴峻，在川普關稅政策轉向後，已稍稍拉回。

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