美對中關稅達145％ 卓榮泰：嚴查中國貨傾銷台灣、違規轉運

行政院長卓榮泰今（11日）表示，此舉恐帶動中國更多低價產品傾銷台灣，或是利用台灣違規轉運至美國，政府會加大管理力道，嚴密監控並積極查緝，確保國家與產業利益。（記者塗建榮攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美中貿易戰緊張，美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%。對此，行政院長卓榮泰今（11日）表示，此舉恐帶動中國更多低價產品傾銷台灣，或是利用台灣違規轉運至美國，政府會加大管理力道，嚴密監控並積極查緝，確保國家與產業利益；政府也會積極解決非關稅貿易障礙，以利談判順暢。

立法院會今邀請卓榮泰，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告。卓說明，賴總統日前針對美國對等關稅措施，揭櫫五大因應策略，旨在保護我國的經濟發展，並確保台灣在全球貿易環境中的競爭力。

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卓榮泰指出，首先是透過談判，全力爭取改善對等關稅，從台、美雙方「零關稅」開始談起。為了進一步降低貿易逆差，我國亦會持續針對農、工、石油、天然氣、軍事等項目盤點國內需求，審慎評估從美國擴大採購，也能夠讓台灣的取得市場更加多元化。

卓揆表示，政府也會鼓勵台灣企業在美國進行投資，並希望美國企業能加大對台投資，透過雙向投資，不僅能加強台美之間的經濟合作，也能夠促進技術交流與資源共享，讓雙方的經貿夥伴關係更加緊密。

卓榮泰說，為了讓台美貿易更加順暢，政府會積極解決台美多年來的非關稅貿易障礙，例如數量限制、檢疫措施、技術性貿易障礙等。因解決非關稅貿易障礙涉及國內修法，有賴大院予以支持。

卓揆提到，政府會針對美方長期關切中國產品透過台灣、越南等地低價傾銷、違規轉運及我高科技產品出口管制的方式，展現我國強化管理的決心，以減少這些問題對台美經貿關係的影響。另，因中國對等關稅稅率被大幅增加至145%，恐會帶動中國更多低價產品傾銷台灣，或是利用台灣違規轉運至美國，政府會加大管理力道，嚴密監控並積極查緝，確保國家與產業利益。

卓指出，針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，提出即時且必要的產業支持計畫賴總統支持行政團隊根據產業影響評估，包括「9大面向、20項措施、總經費880億元」的協助方案，以應對產業的需求。

面對新國際經貿情勢，卓強調，須建構中長期發展策略，打造智慧、永續、繁榮的新台灣，除積極與友好的國家合作，開拓多元市場，並加強產業的上下游整合，推動產業升級，讓台灣的產業生態系統更加完整。

卓榮泰說，政府會持續改善投資環境，解決水、電、土地和人力等問題，幫助企業在台灣扎根並加碼投資；政府也會協助台商調整海外生產基地，形成「台灣加1」的策略，讓國家的經濟發展依循「立足台灣，布局全球，加強美國合作，行銷全世界」的步調。

此外，卓揆也提到，賴總統及他本人將會帶領團隊，展開「產業傾聽之旅」，分頭聆聽百工百業的需求及挑戰，在第一時間解決產業面臨的問題，並根據產業意見滾動式調整政策。

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