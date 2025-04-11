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關稅三級跳！美對中課徵145％關稅 中外交部回應了

2025/04/11 15:00

美對中課徵145%關稅，中外交部發言人林劍表示，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。（歐新社）美對中課徵145%關稅，中外交部發言人林劍表示，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰升級中，白宮官員10日證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％，對於川普不斷加碼，中方正式回應指出，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。

外媒報導，白宮官員表示，川普此前已透過行政命令，將中國關稅一路從84％提高至125％；但再加上川普此前已就芬太尼危機課徵的20％的關稅，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上達到145％。

對於川普將關稅提高到145%，中國外交部發言人林劍回應指出，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。我想強調，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。

林劍說，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場。中國是1個負責任的國家，我們對美國的霸凌行徑採取反制措施，既是為了維護自身的正當權益，也是為了維護國際規則和秩序，為了維護世界各國的共同利益，為了維護國際公平正義。面對美國的霸凌霸道，妥協退讓沒有出路。

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