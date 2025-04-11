90天關稅暫緩》搶救機械、工具機 公會籲協調國籍航班助出貨

機械、工具機產業呼籲政府掌握90天關稅戰緩期，協調國籍航班助業者出貨。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今天（11）親赴台中與機械、工具機等業者座談，工具機公會重申五大建言，盼政府掌握美方給予的90天關稅暫緩期，務必拉近與競爭國的關稅差距，同時在此期間也盼政府協調加開國籍航班，讓業界可順利出貨。

工具機公會由理事長陳伯佳與機械公會理事長莊大立等兩大產業公會均應邀出席由賴清德總統主持的機械產業座談會，並與總統及行政團隊進行面對面溝通。

請繼續往下閱讀...

陳伯佳肯定政府迅速啟動產業支持計畫，穩定產業信心，並提出五項具體建言，包括穩定營運金流、設立跨部會應變小組、擴大內需市場、推動人才轉型與建立出口預警與風險監測系統。

工具機公會強調，政府應透過國營事業優先採用國產工具機設備並鼓勵國內業者投資自動化、智慧製造設備，透過建立工具機產業生態系、強化產業供應鏈韌性。

目前來看，工具機出口美國關稅約在4%左右，若提高到32%，是向上疊加，並非至多32%，恐拉高到36%，因川普已確定給予90天關稅暫緩期，工具機公會盼政府協助業者務必要拉近與主要競爭國關稅差距。

而因客戶搶90天關稅暫緩效期，公會也希望政府協調國籍航班，讓台灣廠商可以順利交貨。

機械公會也強調，機械產業對美貿易金額為入超，卻要同樣面臨高達32%的對等關稅，遠高於台灣機械出口競爭對手國，包括日本（24%）、南韓（25%）、歐盟（20%）稅率都較台灣為低，台灣機械產業是承受「非戰之罪」。

機械公會也向政府拋出8大建言，除盡量避免關稅高於日韓等競爭對手，更要盡力爭取與美國建立合作代工模式或邀請美商來台生產模式的機會；另有，資金營運請政府單位協助，極開拓美國之外中南美洲或中亞市場速談FTA；國內鋼鐵成本高，造成機械產業、螺絲扣件產業等成本壓力，請政府協助解決，新台幣匯率更要適當大幅貶值，增加出口競爭力等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法