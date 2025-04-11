打造新護國神山？國際無人載具業者有意前進彰化設廠

在美國關稅貿易戰開打，彰化市長林世賢認為這是彰化縣傳統產業切入無人載具產業最好機會，連國際知名業者都有意前進彰化設廠。（取自林世賢臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全球無人載具產業正快速發展，彰化市長林世賢表示，國際無人載具知名業者，有意前進彰化設廠，就是看好彰化縣精密機械加工、五金加工與模具產業群聚與實力，可以作為無人載具製造供驗鏈的最堅強後盾，挑戰成為無人機載具的台積電，才能迎戰美國關稅戰。

林世賢強調，美國研發了晶圓，但要生產與製造晶圓，全世界都要仰賴台積電；台灣可以複製台積電成功例子，讓彰化成為無人機載具的台積電，也就是美國是研發先趨，彰化擁有強大的五金加工的能力，能夠生產與製造首屈一指的無人機載運的相關產品，才會吸引國際無人載具業者計畫投資彰化，積極覓地，準備興建廠房，打造產業基地。

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林世賢指出，彰化縣是傳統產業大縣，光是航太供應鏈就高達198家，這些都具有五金加工、精密機械加工，模具開發等最佳實力，也是精密機械加工的完整產業鏈。這些傳產在面對美國的關稅貿易戰，首要之務就是要轉型，轉型不只是提升自我能力，最重要的是要切入未來關鍵產業，才能搶到高獲利的訂單。

林世賢表示，未來的關鍵產業就是AI與無人載具，彰化傳產要趕在東南亞國家之前搶先切入，才能獲得產業發展先機，無人載具產業不只是無人機而已，從無人船、機器人、機器狗等等都是，彰化縣因為沒有水庫，無法切入晶圓生產的高科技產業，這次是彰化縣傳產升級的最佳時機。

林世賢說，彰化縣是全國6都以外的最大縣，人口超過百萬，但只要提到人均可支配所得，或是低薪部分，往往都是全國倒數，原因就是沒有搭到高科技的晶圓相關產業，也讓彰化培養的優秀人才都要在外縣市的科技園區工作與定居，也造成人口一再流失。

因此，彰化市公所與台大無人載具研發中心、台灣發展研究院、建國科大、亞洲大學、看見彰化公益發展協會共同辦理的「無人機崛起」產業論壇，將於14日下午2點在彰化生活藝文館登場，由全拓董事長吳崇讓等人主持，台大無人載具研發中心主任李綱等人主講，亞大榮譽教授黃光彩等人與談，林世賢與建國科大校長江金山擔任論壇最後問答主持人，論壇名額約有2、300人，已秒殺爆滿。

看好無人載具產業，彰化市公所主辦無人機崛起論壇，報名已經秒殺。（彰化市公所提供）

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