堵死北京生路？傳越南嚴查中國洗產地

為了避免遭到美國課徵高額對等關稅，傳出越南嚴查中國洗產地。圖為越中邊境友誼口岸。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南遭美國課46%對等關稅，這項政策雖暫緩90天實施，仍對越南造成極大壓力。傳出越南為了避免遭受美國的懲罰性關稅，準備打擊經其領土運往美國的中國商品，並將加強管制對中國出口敏感產品。

《路透》11日報導，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等美國高級官員，對中國向美國出口貼有「越南製造」、可享受較低關稅的商品表示擔憂。

請繼續往下閱讀...

越南被質疑可能成為中國商品洗產地的轉運點，以至於遭到川普課徵 46% 的對等關稅。為此，數週以來，越南一直提供優惠條件，希望以此說服川普政府對其與美國的巨額貿易順差持正面態度。

儘管對等關稅已暫停 90 天實施，越南副總理胡德福（ Ho Duc Phoc）已經赴美進行關稅談辦，並在美國時間9日下午與美財政部長貝森特 （Scott Bessent） 會談，兩國同意開始談判。三位知情人士透露，依賴出口的越南希望將關稅降至 22% 至 28% 之間，甚至更低。

越南政府10日宣布開始啟動與美國的貿易談判，並在其官方網站表示將嚴厲打擊「貿易詐欺」，具體細節則沒有提供。

報導稱，自川普第一任期以來，許多跨國公司實施「中國+1」政策，在越南設廠，以減少對北京的依賴。現在因對等關稅因素正陷入困境，因為越南試圖維持與美國的貿易，美國是其最大的出口市場和安全夥伴。同時，河內不想激怒中國，因為中國是越南最大的投資來源國，同時也是越南在南海邊界問題上與中國發生衝突的鄰國。

據悉，早在川普2日需宣布徵收關稅數小時後，越南政府辦公室（負責協調各部會的工作）與政府貿易專家舉行緊急會議。據一位了解會議情況的人士透露，這次會談目的是解決華盛頓對涉嫌智慧財產權盜竊和轉運濫用的擔憂。

越南貿易部和海關官員被要求加強管控，且必須在2週內制定打擊非法轉運的計畫。該人士表示，最後期限可能會延長至4月底，河內希望小心謹慎，以免激怒中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法