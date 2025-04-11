台灣機械公會理事長向賴總統抱怨 「產業對美貿易是順差、關稅是不公平的競爭」

台灣機械工業公會新任理事長莊大立針對美國對等關稅問題，發表機械產業的建言。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德上午至經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，與機械器具業者進行兩小時閉門座談，台灣機械工業公會理事長莊大立當面向總統「抱怨」表示，機械產業進口非常多的半導體設備，產業對美貿易是順差的，過去輸美產品只課3-5%稅率，這次卻被課重稅是不公平的競爭。

莊大立在總統致詞前先進行8分鐘簡報，賴總統在台下聆聽，總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫及經濟部長郭智輝頻做筆記，莊大立說，對美貿易逆差是大家都知道，可是機械產業進口了非常多的半導體設備，對美貿易是順差的，他（輸美卻被課重稅）就是不公平的競爭，比過去我們去美國的稅還高。

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莊大立指出，對美貿易是順差的，竟然要背負這個罪惡（對等重稅），而且輸美對等關稅32%公布出來，我們的競爭對手韓國25%、日本24%、歐盟20%，各個國家比較下來，說真的，我們這麼循規蹈矩，而且機械產業對美國是順差國，竟然要受到這種待遇，真的要跟總統抱怨。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎、金竑精密董事長張寶峻、鐙順實業董事長張宗智、三鋒機器工業董事長林松益及中國輸出入銀行理事主席戴燈山，超過25名業者向總統提供建言。

陳伯佳表示，過去來台灣（進口設備）稅比較高，去美國稅比較低大概都3-5%稅率左右，川普政府實施關稅政策後，希望報關出口可以提升效率，在90天延緩實施32%關稅期間，需要有1個應變小組協助業者報關。

陳伯佳強調，我們做工具機過去輸美國稅率，大概就是在4.2%，問題是組裝可能要費時1個月、兩個月，但川普政府甜蜜期只有短短90天，那90天之後，如果川普政策一變再變的話，工具機業者這邊要怎麼因應呢？

陳伯佳說，工具機生態系其實非常有韌性，在疫情期間練習鍛煉出「很好的醫生功夫」，看怎麼樣可以調整成短期少量，有效出口到美國，建議政府針對海上船隊貨運怎麼樣出口更有利。

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