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2部燃氣抵10部燃煤？盧秀燕議會報告數據烏龍連連

2025/04/11 14:24

針對中火新建兩部燃氣機組將在今明兩年上線，台中市長盧秀燕在議會專案報告時提出的數據，錯誤連連。（記者蔡淑媛攝）針對中火新建兩部燃氣機組將在今明兩年上線，台中市長盧秀燕在議會專案報告時提出的數據，錯誤連連。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中火一期新建兩部燃氣機組，分別將於今年及明年完成上線，台中市長盧秀燕今天在議會專案報告時喊話經濟部，希望實現前部長王美花承諾，2部上線後，盡快拆除2部機組，並將其餘8部轉為備用。但說明發電量時卻搞烏龍，不但誤指2部燃氣機組比10部燃煤機組多，也說錯燃煤機組1年發電量550億度（實際為550萬瓩）、以及2部燃氣就能發到602億度（實為260萬瓩），數據相差甚多、錯誤連連。

另外，行政院長卓榮泰早在去年11月親赴中火說明第二期燃氣新建4部機組計畫時，也已公開承諾2026年將拆除2部燃煤機組，2031年第二期計畫新建第1部燃氣機組時，就會拆除2部燃煤機組，要求在2034年前達成以氣換煤，完全無煤發電，也保證6部燃氣機組保只會在國安及緊急狀況時啟用，且啟用會通知地方政府，每年啟用上限720小時，每年燃煤上限是10萬噸，不會超過，對此，盧秀燕卻避而不談。

中火新建燃兩部氣機組將在今明兩年上線。（記者蔡淑媛攝）中火新建燃兩部氣機組將在今明兩年上線。（記者蔡淑媛攝）

台中市議員會今天進行「中央擬調漲電價暨中火減煤進度專案報告」，議員陳廷秀批評中央，錯誤的能源政策，剝台中人兩層皮，中火造成空氣污染、電價上漲，詢問盧秀燕的看法。

盧秀燕先指，中火10部燃煤機組，在她任內努力，從上任一年要燒1500萬噸的煤，去年減至1200萬噸，強調這是空氣進步的原因，並指最新一年數據，台中PM2.5平均13.9微克，低於全國平均，是中南部空品最好。

盧秀燕再指中火新建2部燃氣機組，今年一部上線、明年一部上線，她不反對，因為是與前經濟部長王美花協調同意，但她提醒中火，希望經濟部實現王美花對中市府的承諾，2部燃氣機組分別在今明兩年上線後，能趕快拆除2部燃煤機組，希望經濟部不要跳票，另備用機組啟用也要經地方政府同意。

盧秀燕再指，中火剩餘其他8部必須轉為備用，因為「兩部新建燃氣機組發電量仍比10部燃煤機組多」，「10部550億度，但2部燃氣就能發到602億度，2部抵上10部！」

不過，盧秀燕說明燃氣、燃煤機組發電量卻是錯誤百出，事後環保局才趕緊更正數據，第一期計畫燃氣新建2部機組，總裝置容量260萬瓩；第二期燃氣新建4部機組的總裝置容量550萬瓩。

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