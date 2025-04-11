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世界先進董座：新加坡12吋廠沒有放緩還將加速

2025/04/11 13:31

世界先進董座方略表示，新加坡12吋廠沒有放緩還將加速。（記者洪友芳攝）世界先進董座方略表示，新加坡12吋廠沒有放緩還將加速。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略今指出，川普關稅政策變數還待觀察，但公司在新加坡的合資建廠案，不僅沒有如外傳的緩慢下來，還加速進行，希望能超前投入生產。

川普對等關稅政策延後90天，方略表示，有的客戶會下急單，有的不會，但客戶與產品而定，因川普變來變去，目前很難預估未來走勢，今年世界先進營運仍維持逐季溫和成長走勢，待關稅措施確定後，再重新檢視評估，現在「靜觀其變」。

方略並說，晶片送往美國比例極小，都是中國、東南亞等國家組裝，若實施對等高關稅，恐始終端產品變貴，影響需求下滑，是否對半導體造成間接影響也還待觀察。

世界先進去年與恩智浦半導體於宣布在新加坡合資VSMC公司，興建該公司首座12吋晶圓廠，總投資金額約為78億美元。

VSMC去年下半年動土興建，預計於2027年開始量產，將採用130奈米至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移將來自台積電，其中技術授權已和台積電完成簽約作業。

世界先進今年資本支出高達6到7百億元新高，大部分用在新加坡12吋廠VSMC投資建廠，不到10%用於既有廠區的維修。折舊費用預估到2027年VSMC真正有產出時，才開始會有明顯折舊費用產生。

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