董座對電支業務獲利有信心 LINE Pay 今衝漲停

看好電支業務未來表現，LINE Pay 今衝漲停（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay （7722）已向金管會遞件申請電支執照，但目前國內專營電支業者均未損益兩平，法人擔憂成立電支衝擊原有的獲利，LINE Pay 董事長丁雄注昨日信心滿滿指出，第三方支付很難獲利，但「我們做到了」，未來電支業務範圍更大，可創造更好的營收獲利，激勵今日股價強勢上漲，盤中直衝漲停。

受到美國關稅戰的影響，LINEPay近日股價波動劇烈，7日以來連續3日跌停，昨日強勢漲停後今日續強，早盤小跌後強勢上漲，一度衝上漲停價589元，至下午1時暫報584元、大漲8.96%。

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連加網路LINE Pay 10日舉行之法人說明會，對外說明最新營運成果與2025年展望。LINE Pay 2024全年交易量達7651億元，全年營收62.9億元、年增27.8%，全年稅後淨利6.47億元、年增34.2%，EPS10.67元，均創歷史新高。

董事長丁雄注於會中證實，已向主管機關遞交經營電子支付業務申請書，未來可透過多元服務拓展支付事業版圖，並進一步提升整體交易量。

不過，法人擔憂目前國內電支市場競爭激烈，且監管較嚴、營運成本更高，可能影響獲利。丁雄注強調，電支執照的業務範圍比現有更多廣，雖然成立電支需增加投資與支出，但藉由有效的控制支出，並且擴大業務範圍，創造新的獲利，經過評估，電子支付業務對LINE Pay將有正面的影響。

丁雄注表示，第三方支付業務原本是很難賺錢的事業，但LINE Pay經過10年的經營，「我們做到了」，相信之後取得電支執照後，可以做更好。

截至2025年3月止，LINE Pay用戶數超過1310萬戶，全台支付據點超過61萬處，用戶綁卡數超過1950萬張卡。未來取得電支執照，現有客戶必須重新申請電支業務，將是一大工程，但用戶將可進行轉帳、儲值、境內外的轉帳交易，而非目前僅能綁定信用卡支付。

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