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關稅宮鬥劇白熱化！華爾街揭這2關鍵人物將左右川普言論

2025/04/11 14:36

關稅宮鬥劇白熱化！華爾街揭財長貝森特（右）與白宮貿易顧問納瓦羅（左）將左右川普未來幾個月的言論。（合成自路透與歐新社）關稅宮鬥劇白熱化！華爾街揭財長貝森特（右）與白宮貿易顧問納瓦羅（左）將左右川普未來幾個月的言論。（合成自路透與歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策大轉彎背後，1場財政部長貝森特與白宮貿易顧問鷹派納瓦羅之間的權力角逐，正在白宮上演，分析認為，貝森特崛起為談判主角，雖然對納瓦羅處境不利，卻未出局，因川普喜歡聽取不同意見，所以納瓦羅會繼續扮演"攻擊犬"的角色。這意味著川普在未來幾個月中，可能再次輕易改變主意，而這取決於他上次談話的對象是誰。

外媒報導，貝森特和納瓦羅代表著川普政府內部兩種截然不同的貿易政策思維。貝森特更傾向於談判路線，一再強調數十個國家已經接觸華盛頓尋求對話，並建議貿易夥伴不要採取報復措施。納瓦羅則堅持關稅不可談判，他在最近的媒體專欄文章中寫道關稅應該成為長期存在。

而川普在9日關稅政策大轉彎，對部分國家實施90天的關稅暫停措施，在此期間大幅降低關稅至10%。

這場戲劇性轉變被認為是以貝森特為代表的談判派的勝利，也讓華爾街鬆了一口氣，標普500指數當天漲逾12%，創史上第2大，然而，週四市場又回吐了3分之1的漲幅，在川普重創投資人對美國資產信任度的同時，巨大的不確定性依然籠罩市場。

最主要的不確定性之一源於市場擔心川普可能再次輕易改變主意，取決於川普上次談話的對象是以貝森特為代表的談判派，還是貿易鷹派納瓦羅。

報導指出，在歷史性的市場拋售中，貝森特躍升至川普顧問名單的前列，並被賦予了與貿易夥伴直接談判的重任。

川普在週四的內閣會議上，提到貝森特和商務部長盧特尼克是正在製定協議的人。貝森特在會議上表示，財政部、商務部和美國貿易代表辦公室將建立１個程序，並重申，川普將直接參與談判。

Stifel首席華盛頓政策策略師Brian Gardner表示，貝森特發揮的更突出作用「對投資者來說是１個令人鼓舞的信號」。

雖然貝森特崛起為談判主角，但媒體分析認為，川普週三的突然轉向實際上否定了納瓦羅的強硬立場，對納瓦羅處境不利，但並未出局。

報道稱，雖然批評者希望看到納瓦羅被邊緣化，但親近川普的人說，川普喜歡聽取不同意見，所以納瓦羅可能會繼續扮演"攻擊犬"的角色。

分析認為，眼下的不確定性源自於市場擔心川普可能再次輕易改變主意。

根據媒體，曾在美國財政部任職的Mark Sobel表示，我們的印象是，川普在任何１天說的話，可能會根據他上次交談的對象而變化，所以也許他最近和貝森特交談過，但也許他明天會和納瓦羅交談。

對投資人來說，密切關注川普身邊的權力平衡變化，將是未來幾個月，在貿易政策不確定性中，掌握市場趨勢的關鍵。

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