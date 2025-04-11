賴總統與台中機具業者座談 籲「台灣加一、加強美國」

因應美國暴力關稅來襲，總統賴清德南下台中工業區，與廠商代表進行面對面座談！（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德上午前往台中與25家工具機整機廠業者座談，賴總統聽取台灣機械工業公會理事長莊大立簡報受美國關稅影響現況後，賴總統全程以台語發言近11分鐘，稱要利用關稅談判機會和美國加強經貿合作、增加對美採購，同時將「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」策略，調整為「台灣加一」，改為「立足台灣、佈局全球、加強美國及行銷全世界」。

賴總統與業者座談2小時後，於中午12時離開會場，在場包括台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎、金竑精密董事長張寶峻、鐙順實業董事長張宗智、三鋒機器工業董事長林松益及中國輸出入銀行理事主席戴燈山等業者，賴總統問到要把關稅危機變成轉機，「大家有信心嗎」，眾人齊呼「有」。

請繼續往下閱讀...

賴總統說，這次對美談判內容就是美國和墨西哥、加拿大貿易談判方式，台灣和美國能夠談判，希望藉機會建立和美國經貿合作，另外，行政院盤點對石油、天然氣、工業及農業產品採購，也要增加對美投資，而台中工具機機械業有實力幫忙美國再工業化，台灣也有很多產業藉由投資美國，成長台灣經濟及產業生活。

賴總統表示，台灣經濟一定要繼續轉型，讓危機變成轉機，度過難關讓產業體質提升，過去台灣遇到兩次能源危機、亞洲及世界金融風暴，covid-19疫情時國際經濟說台灣GDP（國內生產毛額）衰退4%以上，經過蔡英文總統領導團結合作成長3%，面對美國關稅要嚴肅面對，當然不能大意，我就是這樣心情，「大家團結、朝野支持一定能度過難關。」

賴總統提到，台灣精神就是繼續堅持，無論是颱風下大雨、日頭多焱，曾在就職總統當天報告「立足台灣」策略，現在要調整「台灣加一」，改為「立足台灣、佈局全球、加強美國及行銷全世界」。

賴總統說，政府提出5大因應策略，我本人跟行政院卓院長行政團隊進行產業座談，聽產業寶貴意見心聲，讓中央政府政策符合大家需求，全世界受到關稅衝擊國家，最快跟產業座談就是台灣，「大家有贊成、有信心嗎？」眾人齊呼「有」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法