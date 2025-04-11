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加油族一定要等！下週油價估降0.9元 創逾3年新低

2025/04/11 12:32

國際油價暴跌，下週國內油價有望大降0.9元。（記者林菁樺攝）國際油價暴跌，下週國內油價有望大降0.9元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族真的要等等！受到關稅風暴衝擊，國際油價持續下跌，國內油價調價指標7D3B（7成杜拜、3成布蘭特原油）週均價暴跌逼近10美元，國內油價吸收雙平穩措施擬暫緩，回歸正常油價公式，下週國內油價估大降0.9元，柴油降1.4元，95汽油睽違3年重返2字頭。

國際油價本周劇烈震盪，先因川普關稅政策將導致全球景氣下降、OPEC+5 月起加速增產，後又因川普關稅暫緩措施大漲，但美中兩國貿易關稅紛爭加劇又引爆油價下探，累算至4月10日的調價指標7D3B週均價為64.56美元，較上週74.46下跌9.9美元；本週新臺幣兌美元匯率為32.983元，較上週33.155元升值0.172元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.9元，柴油調降1.4元。

若按照預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.5元；此降幅將創下2022年初以來新低，若以一般小客車油箱50公升估算，若調降0.9元，荷包可省45元、約1杯超商咖啡。

不過，因國際政經變動劇烈，亞洲鄰國油價機制仍有變數，最終實際調整金額仍待本週日中午以中油正式對外公布為準。

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