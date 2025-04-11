中國慘了！美國又出招報復 宣布中港小額包裹關稅飆至120％

美國進一步將從中國和香港寄往美國的小額包裹關稅，從90%提高到120%。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰開打，美國總統川普進一步將從中國和香港寄往美國的小額包裹關稅，從90%提高到120%。

根據《南華早報》、《彭博》等報導，白宮公布的對等關稅修正案顯示，美國將從5月2日起，對價值不超過800美元的小額包裹（包括中國及香港寄出），徵收其申報價值的120%稅項或每件100美元，而非先前公布的90%和每件75美元。

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6月1日之後入境的包裹，將支付120%稅項或每件200美元的費用，而非先前宣布的每件150美元。

這已是川普政府8天內，第3次針對中、港小額包裹做出相關舉措。今年2月，川普曾一度撤銷涉及中國及香港的包裹豁免，但當時考量到整個郵政物流操作系統的承受力，決定暫緩執行這項決定，直到確定美國海關有能力處理課稅程序為止。

本月2日川普宣布對中國施加34%的「對等關稅」時，也以行政命令取消中國輸美的小額包裹關稅豁免，改以30％或每件25美元的關稅，以較高者為準。

另外本月8日川普又簽署行政命令，將來自中港的小額包裹（價值800美元以下）關稅，從30%增至90%。現在則又從90%變成120%。

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