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躲川普關稅？周玉蔻PO中國物流業新服務 洗杜拜產地轉口美國

2025/04/11 15:56

周玉蔻PO出中國物流業招攬生意的圖卡。（圖擷取自 臉書）周玉蔻PO出中國物流業招攬生意的圖卡。（圖擷取自 臉書）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰開打，美國總統川普進一步宣布，從中國和香港寄往美國的小額包裹，關稅從90%提高到120%。對此資深媒體人周玉蔻表示，已經有中國的物流公司刋登招攬生意圖卡，借道杜拜洗產地。

白宮官員週四證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％，白宮公布的對等關稅修正案顯示，美國將從5月2日起，對價值不超過800美元的小額包裹（包括中國及香港寄出），徵收其申報價值的120%稅項或每件100美元，而非先前公布的90%和每件75美元，6月1日之後入境的包裹，將支付120%稅項或每件200美元的費用，而非先前宣布的每件150美元。

對此名嘴周玉蔻PO在臉書PO文表示，已經有中國的物流公司刋登招攬生意圖卡，借道杜拜洗產地（中國-廸拜-美國），並在留言區貼出1張圖片，圖片中上方寫著「佳友物流全新特色服務」、「迪拜（杜拜）轉口美國直擊104％關稅壁壘」、「合規降本直擊關稅壁壘」、「借道迪拜（杜拜）重構美國清關」

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