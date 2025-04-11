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焦點股》緯創：多頭士氣點火 股價狂飆

2025/04/11 10:00

緯創指出，旗下AI伺服器出貨逐季成長的展望並未改變，而旗下筆電、桌機、顯示器第2季出貨也可望季增雙位數百分比。（資料照）緯創指出，旗下AI伺服器出貨逐季成長的展望並未改變，而旗下筆電、桌機、顯示器第2季出貨也可望季增雙位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於AI伺服器逐季成長的展望並未改變，加上第2季3大產品出貨量全數預估會有季增表現，又逢國安基金進場增添市場柴火，投資士氣大振，上午9時43分暫報89.5元，漲幅9.01%，成交量衝高至3.3萬張。

緯創指出，旗下AI伺服器出貨逐季成長的展望並未改變，而旗下筆電、桌機、顯示器第2季出貨也可望季增雙位數百分比，不過仍須留意美國政府關稅政策的確切實施情況，目前集團仍將AI伺服器定調為剛性需求，但3大產品下半年、全年出貨增幅的預估值，後續可能會有變化。

緯創提到，以現階段來看，集團在全球各地的產能佈局方向暫時沒有改變，包括將在美國新設子公司、斥資超過16.38億元打造AI伺服器量產基地，同時砸下18.81億元改良新竹新廠區的建築物，後續將生產AI伺服器所需板件，進一步配合後續機櫃系統測試。

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