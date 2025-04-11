川普關稅政策影響全球 UNIQLO創辦人：將導致美國被孤立

Uniqlo（優衣庫）的母公司迅銷董事長兼社長柳井正針對美國近期的關稅政策表示強烈批評。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕Uniqlo（優衣庫）母公司迅銷董事長兼社長柳井正（Tadashi Yanai）昨日針對美國近期的關稅政策表示強烈批評。他認為，目前美國關稅政策是不合理的，「我認為這不會持久，這將會導致美國被孤立」。

綜合《彭博》、《TBS NEWS DIG》等外媒報導，柳井當地時間10日於記者會發布上半年財報時表示，「從目前的國際形勢來看，目前美國關稅政策是不合理的。我認為這不會持久，這將會導致美國被孤立，所以如果你理性地思考，這是不可能的」。

請繼續往下閱讀...

他進一步指出，「如果我們繼續展開關稅戰這樣事情，對於大國來說也許很好，但對周圍和對發展中國家來說，這是很大的災難」、「只優先考慮本國的關稅，不可能考慮到全球」。

報導提及，對於迅銷集團自身的影響，柳井正說，公司有大量庫存在美國，因此自2025年3月起的下半年業績影響預期有限，預估僅對事業利益（即公司核心業務的利潤）造成約2至3％的影響。

目前迅銷集團與全球380家成衣廠合作，其中超過200家位於中國，另有不少設於越南、孟加拉、柬埔寨等地，這些地區大多受美方關稅政策影響。柳井正強調，「生產據點可以儘量改變，公司未來將根據關稅政策變化採取應對措施。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法