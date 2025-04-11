高盛：川普暫停關稅 無法阻止股市進一步下跌

高盛表示，川普暫停關稅的行動，可能還不足以阻止股票市場進一步修正。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）週四（10日）表示，美國總統川普（Donald Trump）暫停關稅的行動，可能還不足以阻止股票市場進一步修正。

《商業內幕》報導，週四美股吐回週三史詩級交易中創下的大部份漲幅。高盛分析師表示，儘管近幾週市場大幅下跌，且川普在週三暫緩大部份關稅，但股市進一步走低的風險仍然較高。

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高盛的股票回檔風險模型已一些指標為基礎，預測市場進一步下跌的可能性，該模型在3個月和12個月的範圍內都飆升至35％以上。高盛在報告中寫道，這是個強烈的訊號，表明標普500指數將進一步下跌，並補充，自1月以來該模型的下跌風險一直在上升。

分析師指出，通常高於35％的水準強烈預告股市面臨下跌的風險，而3個月和12個月期的機率現在都高於這一水位。正如之前所提到，從歷史經驗來看，更高的股市回檔機率會導致股市長期收益下降，以及更深的最大回檔風險。

分析師表示，有幾項因素增加了進一步下跌的風險。首先經濟中的領先成長指標有所下降，該行特別指出，近期製造業活動下滑，根據供應管理協會（Institute for Supply Management）數據，3月新訂單和生產指標均萎縮。

近期市場波動也損害了股市前景，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）自川普首次實施對等關稅時略有下降，但相較於年初的水位仍較高。政策不確定性也很高，根據聯準會（Fed）數據，衡量不可預測性的美國經濟策不確定性指數週三（9日）飆至689，低於本月992的高點，但從歷史表現來看仍處於高位。

高盛指出，下跌風險似乎還未達到高峰。分析師表示，在股票下跌機率明顯觸頂之前，短期內進一步回調的風險仍較高，下跌幅度並不會降低短期下跌風險。

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