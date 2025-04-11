晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高盛：川普暫停關稅 無法阻止股市進一步下跌

2025/04/11 12:35

高盛表示，川普暫停關稅的行動，可能還不足以阻止股票市場進一步修正。（路透）高盛表示，川普暫停關稅的行動，可能還不足以阻止股票市場進一步修正。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）週四（10日）表示，美國總統川普（Donald Trump）暫停關稅的行動，可能還不足以阻止股票市場進一步修正。

《商業內幕》報導，週四美股吐回週三史詩級交易中創下的大部份漲幅。高盛分析師表示，儘管近幾週市場大幅下跌，且川普在週三暫緩大部份關稅，但股市進一步走低的風險仍然較高。

高盛的股票回檔風險模型已一些指標為基礎，預測市場進一步下跌的可能性，該模型在3個月和12個月的範圍內都飆升至35％以上。高盛在報告中寫道，這是個強烈的訊號，表明標普500指數將進一步下跌，並補充，自1月以來該模型的下跌風險一直在上升。

分析師指出，通常高於35％的水準強烈預告股市面臨下跌的風險，而3個月和12個月期的機率現在都高於這一水位。正如之前所提到，從歷史經驗來看，更高的股市回檔機率會導致股市長期收益下降，以及更深的最大回檔風險。

分析師表示，有幾項因素增加了進一步下跌的風險。首先經濟中的領先成長指標有所下降，該行特別指出，近期製造業活動下滑，根據供應管理協會（Institute for Supply Management）數據，3月新訂單和生產指標均萎縮。

近期市場波動也損害了股市前景，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）自川普首次實施對等關稅時略有下降，但相較於年初的水位仍較高。政策不確定性也很高，根據聯準會（Fed）數據，衡量不可預測性的美國經濟策不確定性指數週三（9日）飆至689，低於本月992的高點，但從歷史表現來看仍處於高位。

高盛指出，下跌風險似乎還未達到高峰。分析師表示，在股票下跌機率明顯觸頂之前，短期內進一步回調的風險仍較高，下跌幅度並不會降低短期下跌風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財