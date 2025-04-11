美債大逃亡來了！美垃圾債單週流出逾3000億創史高

美垃圾債單週流出逾3000億創史高（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕債券市場正經歷1場投資者「大逃亡」，創紀錄的資金瘋狂逃離，理柏（LSEG Lipper）數據顯示，美國高收益債（垃圾債）和槓桿貸款基金，別遭遇了96億美元（約新台幣3151.68億）和65億美元（約新台幣2133.95億元）的歷史性單週資金流出。

外媒報導，截至週三（9日），道富銀行管理的１檔60億美元高收益債券基金本週下跌了2.9%，創下近3年來最糟糕的單週表現。

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資金大規模流出始於4月2日，川普宣佈對多個貿易夥伴徵收巨額關稅後，擔憂情緒開始逐漸累積。儘管川普9日暫停對許多國家徵收對等關稅，激勵美股強勁反彈，但關稅的不確定性和美國經濟悲觀的預期，導致美國資產持續遭到拋售。

高收益債券的利差，已從1月初的約2.9個百分點上升到本週的4.4個百分點以上，達到2023年末以來的最高水準。

Morningstar分析師在報告中寫，投資人正從低評級債券基金和持有槓桿貸款的投資工具，轉向風險較低的固定收益基金，後者持有政府債券、通膨保值證券和極短期到期債券等資產。

另Pimco槓桿金融業務負責人David Forgash表示，我們確實預期槓桿貸款市場的違約率會上升，在緊張情緒加劇情況下，這使投資者（包括我們自己）對投資於風險較高的信貸的容忍度降低。

基金經理人和銀行家描述過去1週的交易相對有序，這與新冠疫情期間導致聯準會干預的信貸市場混亂狀況形成對比。然而，新關稅的嚴重性以及市場上仍然懸而未決的不確定性已經讓一些投資者措手不及。

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