美國股匯債3殺再現！外媒一語點破是「元凶」向川普祭最嚴厲警告

美債、美股、美元再現大跌！外媒指出，是全球投資人正在向川普祭出最嚴厲警告。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策的混亂實施，導致週四美國「股匯債」3市再現螺旋式下跌，外媒指出，這種反常現象顯示全球投資者對美國資產的信任崩塌，也是對川普最嚴重的警告。

外媒報導，川普暫停部分關稅後，美股4大指數瘋狂飆漲，但慶祝行情只維持1天，投資人利用前1日歷史性反彈的機會，紛紛拋售持股，導致費半重挫7.97%，而那斯達克亦跌4.31%，標普500與道瓊則分別下跌3.46%與2.5%。

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不僅美股狂瀉，美債與美元也重返螺旋式下跌，長期美債繼續下挫，殖利率在短暫喘息後再次飆升，而美元連續第3天下跌，投資者拋售美國資產，轉向瑞士法郎等避險貨幣，後者創下10年來最大漲幅，而股匯債同步下跌，反映出對美國經濟和金融體系根本性的不信任。

報導指出，此次市場下跌不同尋常之處在於，儘管投資者普遍恐慌，但通常被視為安全資產的美元和美債並未吸引避險資金。自2月19日標普500指數觸及高峰以來，美元指數已下跌4.5%，而自4月2日川普宣佈對幾乎所有國家徵收對等關稅以來，美債殖利率上升了約25個百分點。

資深投資者Peter Schiff發文表示，從未見過美國資產遭遇如此大規模的拋售，美元、美債和美股都遭受重創，我不記得美元兌瑞士法郎何時曾1天內下跌3.5%，美國搭乘全球順風車的旅程即將戛然而止。係好安全帶吧！

這種反常現象顯示了全球投資者對美國資產的信任崩塌，也是對川普最嚴重的警告。

報導指出，川普關稅政策的混亂實施，無論最終結果如何，已經迅速削弱了市場對美國經濟的信心，並可能在未來3個月內持續擾動市場。

橋水基金創辦人達利歐週四表示，在本週全球市場劇烈動盪之後，投資人仍處於「某種程度的創傷、震驚或恐懼」之中。這對人們的心理，以及對美國可靠性的態度產生了重大影響。

值得關注的是美元的走弱以及30年期美債與10年期的利差變化，這可能反映出投資者是否開始遠離那些長期以來被視為最安全的資產。我最擔心的，其實是債務的基本供需問題。

投資人對川普政府的擔憂在於，他已經不顧現有貿易規則對多國徵收高額關稅，未來可能會採取更極端的經濟措施，這增加了持有美元資產的風險。

在俄烏衝突後，美國凍結了俄羅斯央行的外匯儲備，這讓許多國家開始擔心自己的美元資產安全性。加上川普最近的貿易政策顯示美國將減少在全球貿易中的中心地位，這會削弱美元作為國際結算貨幣的重要性，並導致全球投資者和各國央行變得不那麼願意增持美國國債。

摩根大通全球利率策略主管Jay Barry估計，外國官方持有的美國公債每減少3000億美元（約新台幣9.84兆），殖利率就會上升3分之1個百分點。

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