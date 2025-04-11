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美對中關稅達145％！專家坦言將切斷兩國貿易、等同「禁運」

2025/04/11 11:22

白宮官員週四證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％。（法新社）白宮官員週四證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國稅務基金會（Tax Foundation）旗下的聯邦稅務政策中心副總裁約克（Erica York）表示，美國總統川普對中國進口商品提高關稅的措施，實質上將終結美中之間的大部分貿易。《CNBC》知名財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）也形容，川普對中國的關稅更像是一種「禁運」。

約克週四（10日）在《CNBC》節目上表示，雖然還得看關稅應用的範圍，但一般來說，若關稅突破3位數，就等同於切斷大部分貿易。約克說：「或許有些無法替代的商品，將迫使企業不得不吸收成本，但整體來說，大多數交易都會因此中斷。」

白宮官員週四證實，美國對中國課徵的關稅稅率，實際上將達145％。

即使對等關稅目前有所暫緩，但考量到對中國的關稅、仍然在實施的10%基準關稅及其他產業的關稅，約克補充，這都將使美國的平均關稅稅率，創下1940年代以來的新高。「這導致巨大的成本上升、勢必會對經濟產生衝擊，這顯然不利於美國未來的道路。」

稅務基金會估計，川普所有新關稅措施，將使今年聯邦稅收增加達 1716 億美元，將成為自 1993 年以來最大規模的加稅行動，超過前總統布希（George H.W. Bush ）與歐巴馬（ Barack Obama）任內的稅收增幅。

無獨有偶，《CNBC》財經節目主持人克萊默也在週四發聲，指出川普對中國的高額關稅更像是一種「禁運」，並表示大多數企業不會為這樣的加價買單。

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