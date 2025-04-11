會延長對等關稅90天暫緩期嗎？川普全說了

美國總統川普週三（9日）暫緩對等關稅90天，引發市場震盪。（）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（9日）暫緩對等關稅90天，引發市場震盪，而川普週四（10日）在談話中，透露不排除延長週三所實施的90天暫緩期的可能性，表示「到時候再視情況而定」，川普同時也警告，如果各國未能在此之前達成協議，而且協議必須對雙方都有利的話，他將會重新實施對等關稅。

據《國會山莊報》（The Hill）報導，川普週四在和內閣成員的公開會議中表示：「如果我們無法達成我們想達成的協議，或者我們必須達成的協議，也就是對雙方都有利的協議，那我們就會回到原本的狀態。」

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當被問到哪個國家會是第一個與美方達成關稅協議的國家時，川普只表示「非常接近了」，但未說明是哪些國家與美方最接近達成協議。

川普也不排除延長90天對等關稅暫緩期的可能性，他表示：「到時候我們再視情況而定。」

白宮官員週四表示，目前對中國的關稅總額為145%。而被問到對中國徵收的高額關稅時，川普則表示，他對未來達成協議抱持樂觀態度，但沒有透露下一步。

川普說：「他們（中國）對我們（美國）的剝削比任何國家還要多，身處我這個位置的人，居然能容忍這種情況，實在難以置信，但過去確實就是如此。我們現在所做的是在恢復秩序、重新調整局面。我相信我們最終能夠順利合作。」川普並補充說，他尊重中國國家主席習近平。

川普另外表示，與歐洲國家的談判將作為一個整體進行。

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