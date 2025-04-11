馮德萊恩：關稅談判若破局 歐盟擬對美科技巨頭徵稅

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，與美國總統川普（Donald Trump）的談判如果無法結束對歐盟的關稅戰，歐盟準備採取最強大的貿易措施，並可能對美國大型科技公司徵稅。

馮德萊恩接受《金融時報》訪問時表示，在川普暫停徵收額外關稅的90天期間，歐盟期間，歐盟將尋求與華府達成一項「完全平衡」的協議。

請繼續往下閱讀...

但馮德萊恩警告，如果這些談判失敗，他已經準備好將這場跨大西洋貿易戰大幅擴展至服務，其中可能包括針對數位廣告的稅收，這一行動將擊中Meta、Google和臉書（Facebook）等科技巨頭。這項措施將是對整個單一市場實施的關稅，這與成員國單獨徵收的數位銷售稅不同。

馮德萊恩指出，歐盟正在制定報復措施，這些措施可能包括首度使用歐盟反脅迫手段，以打擊服務出口，如果談判結果令人不滿意，歐盟將會採取一系列對策。這可能包括對美國、歐盟之間的服務貿易徵收關稅，並強調具體措施將取決於與華府的談判結果。

馮德萊恩表示，川普的貿易戰將全球貿易推向一個轉捩點，毫無疑問這是與美國關係的轉捩點，永遠不會再回到現狀了。馮德萊恩隨後補充，這場貿易戰沒有贏家只有輸家，今天已經看到了混亂的代價，現在所經歷的所有不確定性代價將是沉重的。

歐盟執委會週四表示，由於需要與華府進行談判，已暫停了針對美國上個月實施的鋼鐵、鋁關稅的報復措施。這些措施將對價值約210億歐元（約新台幣7837.2億元）的美國進口產品造成衝擊，包括家禽、柳橙汁、遊艇等，但若是談判失敗，歐盟將自動重啟相關報復措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法