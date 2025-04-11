中國被課稅超不爽！傳習近平拍板出清美債 從美國運回上千噸黃金

傳北京政府已抛售500億美元（約台幣1.64兆元）美國公債。（美聯資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普實施對等關稅措施，引起全球股市恐慌，連被視為避險天堂的美國公債市場也出現崩跌，傳北京政府已抛售500億美元（約台幣1.6兆元）美國公債，剩餘7108億美元（約台幣23兆元）將依計畫逐步完全出清，另外有消息指出，中國存放在聯準會（Fed）紐約分行的2262噸黃金，也已運回北京及上海金庫保管。

綜合外媒報導，9日川普突宣布延後對多國商品加徵關稅90天，可能與潛在的美國公債危機有關。

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美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%，中國採取反制措施，對所有美國進口商品加徵關稅至84%，傳出北京政府已抛售500億美元美國公債，剩餘7108億美元將依計畫逐步完全出清。

據美財政部數據，截至今年1月中國持有7610億美元（約台幣24兆元）的美公債，僅次日本的1.0793兆美元（約台幣35兆元），為第2大海外債主。

此外據報導，中國存放在Fed紐約分行的2262噸黃金，也已運回北京及上海金庫保管。

本週以來美國公債殖利率快速飆漲，以10年期美國公債來說，7日在3.88％附近，但9日已飆漲到4.5％；20年公債殖利率從7日的4.67％跳漲到9日的4.97％；30年期公債殖利率一度觸及5%，3天內漲幅逾40年來最大。

川普於9日暫停實施對等關稅措施90天，在此期間僅徵收10%的對等關稅。當被問及債券市場是否影響其做出（關稅）逆轉決定時，川普表示：「債券市場非常棘手，我一直都在觀察。但如果你現在看看它，它很美。我昨晚看到有點噁心。你必須有靈活性才能把事情做好。」

《The Telegraph》報導指出，若中國如果中國開始大規模拋售美國國債，那麼債務價值將會暴跌，殖利率將會飆升，將推高美國政府的借貸成本，對美國來說打擊相當大。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家Mark Williams指出，若中國大量拋售美國公債，美中雙方都會重傷，引發美元暴跌，中國剩餘的美元資產價值也會受影響。

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