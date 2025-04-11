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黃金暴漲創新高！竟與「中國」有關

2025/04/11 08:43

黃金價格週四（10日）創新高。（美聯社資料照）黃金價格週四（10日）創新高。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國加徵關稅總計達到145%，顯示出美中貿易戰局勢緊繃，加上美元下跌等因素，資者轉向黃金作為避險資產，黃金價格週四（10日）創新高。

紐約黃金期貨上漲3.2%至每盎司3177.5美元；黃金現貨價上漲2.6%至每盎司3160.82美元，稍早一度漲到3171.49美元的紀錄新高。

黃金價格上次創新高是在4月3日，當時川普剛宣布對等關稅，但之後多呈現下跌，原因是投資人急於變現以彌補其他資產的虧損。

週三川普宣布將暫緩對大多數國家的對等關稅，但把中國的稅率從104%提高到125%。白宮官員週四透露，以目前的125%稅率加上之前已經徵收的20%，對中國關稅總計達到145%。

Tradu.com資深市場分析師Nikos Tzabouras說：「黃金重拾避險魅力，重回歷史新高。然而，與其他貿易夥伴達成協議的可能性，對黃金的上漲前景構成巨大風險，不僅如此，若聯準會（Fed）降息押注降溫，就可能強化美元，並讓黃金面臨逆風。」

美元指數（DXY）週四下跌逾1%，使黃金對持有外幣的買家來說變得相對便宜。

美國週四公布數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）意外下滑，儘管川普對中國加徵關稅，仍代表通膨風險存在。

CPI出爐後，交易員押注Fed將在6月恢復降息，到今年年底前則有可能累積降息1個百分點。

Allegiance Gold營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）說：「央行正在買黃金，只要資金持續流入ETF，而且貨幣政策風險加深，就有許多持續支撐金價的重要動能。」

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