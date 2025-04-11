「半導體大廠」爆大裁員 近3000人恐丟飯碗

意法半導體（STMicroelectronics）未來3年內將在全球裁員約2800人。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲晶片大廠意法半導體（STMicroelectronics）10日宣布，未來3年內將在全球裁員約2800人，旨在調整其製造佈局並削減成本。

外媒報導，意法半導體聲明稱，這項全公司計劃，包括先前披露的成本基礎調整和製造佈局重塑，預計將在3年內導致全球範圍內約2800名員工自願離職，不包括正常的人員流失。

請繼續往下閱讀...

意法半導體也指出，2025至2027年投資重點將集中在300 mm（12吋）矽晶圓及200 mm（8吋）碳化矽晶圓的先進製程基礎建設，以及技術研發。

意法半導體預期2027年前，年度成本節約目標將達數億美元。

意法半導體2024全年營收132.7億美元（約新台幣4350億元），較2023年下降23.2%；營業利潤率較2023年的26.7%降至12.6%；淨利15.6億美元（約新台幣511億元）、年減63.0%；淨資本支出（非美國通用現金準則）為25.3億美元（約新台幣829億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法