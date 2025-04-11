美股超不妙？華爾街曝「他」成定生死關鍵

華爾街頂尖策略師警告，市場仍然受到關稅不確定性的困擾。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國總統川普宣布暫停某些關稅，但華爾街頂尖策略師警告，市場仍然受到關稅不確定性的困擾，難以實現持久的反彈，而這份不確定性恐拖垮美股。

《Market Watch》報導，週四（10日）標普500指數下跌3.5%，道瓊斯工業平均指數下跌2.5%，而那斯達克綜合指數更是暴跌4.3%，此糟糕表現與週三（9日）標普500指數的「史詩級反彈」形成鮮明對比，當時所有主要指數經歷崩跌後又急遽回升。

請繼續往下閱讀...

摩根大通（JPMorgan，小摩）全球策略師凱利（David Kelly）表示：「關稅問題依然存在，而這問題加上其他因素，讓人們意識到經濟正受到各種挑戰的影響。」他指出，政府支出的潛在削減和移民政策的收緊也讓企業在招聘和成本控制方面感到困難。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index，俗稱VIX指數、恐慌指數），週四再回升至40以上，顯示出市場的恐慌情緒。這1指數在川普宣布暫停關稅後曾有所回落，但隨著市場對未來政策的不確定性加大，投資者的信心再次受到打擊。

凱利指出，如果白宮的政策保持不變，預計美國將在今年面臨經濟衰退。他強調，市場的回升需要「至少穩定的關稅政策」和對中國的關稅進行「逆轉」。

根據道瓊市場數據，標普500指數週四收在5268.05點，為4月4日以來最糟糕的表現，年初至今已下跌10.4%。

Stifel首席股票策略師班尼斯特（Barry Bannister）表示，當VIX指數攀升至45左右的恐慌水準時，向來是買入的好時機。他說：「當街上滿是血腥時，你必須買入。」

儘管市場目前情況不佳，班尼斯特依然堅持對標普500指數今年目標達5500點，高於目前指數水準，但低於今年1月的水準。他預計，今年6月全球貿易戰情況將會明朗，美國經濟今年將放緩，但不會陷入衰退。

富國銀行投資研究所的高級全球市場策略師斯雷恩（Scott Wren） 指出，中國在貿易談判中扮演關鍵角色，投資者對美國對中國施加的高額關稅感到擔憂。

斯雷恩表示，該機構在策略上仍看好標普500指數和美國中型股，並預計未來幾個月會有一些積極的貿易協議消息出現。

凱利警告強調，當前的「不確定性稅」對美國經濟造成了重大影響，企業因此停止招聘並削減成本，導致經濟活動的減緩。

他說：「關稅是如此具有破壞性，這就是為什麼自20世紀40年代以來我們沒有嚴重的關稅率。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法