晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美元指數創2022年來最慘跌幅 美元兌瑞郎破10年新低

2025/04/11 08:55

美元週四（10日）大跌，美元指數（DXY）重挫1.83%，創2022年11月以來最大單日跌幅。（彭博）美元週四（10日）大跌，美元指數（DXY）重挫1.83%，創2022年11月以來最大單日跌幅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元週四（10日）大跌，美元兌瑞士法郎跌幅較為慘烈，下跌3.6%至1美元兌0.82635瑞郎，創2015年來的最低點。至於美元指數（DXY）週四則重挫1.83%，至 101.02，創2022年11月以來最大單日跌幅，在週四交易時段內，該指數一度跌破101水準。

綜合外媒報導，美元兌避險貨幣瑞郎與日圓在週三（9日）一度回升，不過到了週四，交易員重新調整部位，美元兌日圓下跌2%，至1美元兌144.795日圓；美元兌瑞郎更大跌 3.6%，至1美元兌0.82635 瑞郎。

本月以來，美元兌日圓已下跌3.46%，兌瑞郎下跌近6.5%。

Moneycorp 北美結構部門主管愛潑斯坦（Eugene Epstein）指出：「在昨天宣布90天寬限期之前，市場對整個關稅體系還在進行大幅調整。現在雖然暫停了，但所有調整基本上又被重新修正。」

美國10年期公債拍賣強勁，導致美國公債殖利率下降，這也對美元造成一定壓力。美國10年期公債殖利率下降2個基點，至4.376%。

與此同時，歐元兌美元上漲近 2.47%，至 1.1221 美元，創下 2023 年 7 月以來最高水準，也創2022年以來最大單日漲幅。此外，英鎊兌美元上漲 1.13%，至 1 英鎊兌 1.29720 美元。

中國央行週四連續第6個交易日下調人民幣中間價，暗示有意讓人民幣逐步貶值，投資者正觀望中國是否會把貨幣貶值作為貿易戰反制手段的一部分。美元兌離岸人民幣下跌0.49%，至7.307元，但仍高於週二（8日）創下的7.4288元的歷史低點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財