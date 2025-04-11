美元指數創2022年來最慘跌幅 美元兌瑞郎破10年新低

美元週四（10日）大跌，美元指數（DXY）重挫1.83%，創2022年11月以來最大單日跌幅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元週四（10日）大跌，美元兌瑞士法郎跌幅較為慘烈，下跌3.6%至1美元兌0.82635瑞郎，創2015年來的最低點。至於美元指數（DXY）週四則重挫1.83%，至 101.02，創2022年11月以來最大單日跌幅，在週四交易時段內，該指數一度跌破101水準。

綜合外媒報導，美元兌避險貨幣瑞郎與日圓在週三（9日）一度回升，不過到了週四，交易員重新調整部位，美元兌日圓下跌2%，至1美元兌144.795日圓；美元兌瑞郎更大跌 3.6%，至1美元兌0.82635 瑞郎。

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本月以來，美元兌日圓已下跌3.46%，兌瑞郎下跌近6.5%。

Moneycorp 北美結構部門主管愛潑斯坦（Eugene Epstein）指出：「在昨天宣布90天寬限期之前，市場對整個關稅體系還在進行大幅調整。現在雖然暫停了，但所有調整基本上又被重新修正。」

美國10年期公債拍賣強勁，導致美國公債殖利率下降，這也對美元造成一定壓力。美國10年期公債殖利率下降2個基點，至4.376%。

與此同時，歐元兌美元上漲近 2.47%，至 1.1221 美元，創下 2023 年 7 月以來最高水準，也創2022年以來最大單日漲幅。此外，英鎊兌美元上漲 1.13%，至 1 英鎊兌 1.29720 美元。

中國央行週四連續第6個交易日下調人民幣中間價，暗示有意讓人民幣逐步貶值，投資者正觀望中國是否會把貨幣貶值作為貿易戰反制手段的一部分。美元兌離岸人民幣下跌0.49%，至7.307元，但仍高於週二（8日）創下的7.4288元的歷史低點。

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