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川普關稅暫緩沒用！國際油價暴跌 回吐前一天漲幅

2025/04/11 09:14

國際油價週四（10日）下跌。（路透）國際油價週四（10日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人重新評估美國暫緩全面性關稅的計畫，焦點也轉向美國與中國之間越演越烈的貿易戰，國際油價週四（10日）下跌，回吐前一個交易日的漲幅。

紐約西德州中級原油期貨下跌2.28美元，或3.7%，收每桶60.07美元。

布蘭特原油期貨下跌2.15美元，或3.3%，收每桶63.33美元。

能源諮詢機構Ritterbusch and Associates的分析師週四告訴客戶，對中國提高關稅，預料將導致中國減少美國原油進口，進一步導致美國國內供應過剩、庫存上升。

船隻追蹤機構 Kpler 的數據顯示，美國3月份對中國的原油日出口量降至每日11.2萬桶，幾乎是去年每日19萬桶的一半。

Catalyst 能源基礎設施基金聯合投資經理人霍夫曼（Henry Hoffman）表示：「如果這些貿易爭端持續下去，全球經濟很可能會受到重大衝擊。」

根據美國政府週三公布的數據，美國原油庫存上週增加了260萬桶，幾乎是《路透》調查中分析師預估增幅140萬桶的2倍。

Ritterbusch and Associates指出：「在美國可能陷入衰退的背景下，市場預期關稅將導致需求減弱，這將持續成為交易者最關切的問題，並可能壓抑近期油價上漲的空間。」

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