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韭菜翻車連環爆！台股又「1檔」爆違約交割1847萬 本週上櫃連3起

2025/04/11 08:10

合一（4743）爆出違約交割事件。示意圖。（資料照）合一（4743）爆出違約交割事件。示意圖。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期股市起伏較大，繼波若威、華星光後，10日再出現爆出大額違約交割的個股。櫃買中心公告，券商申報生技新藥廠合一（4743）爆出違約交割事件，為今年以來上櫃公司第4起個股違約交割案例，違約交割金額1847萬元，是今年以來金額次高金額。

根據櫃買中心網站資料，這起違約交割事件由券商企銀嘉義通報合一違約交割。

合一於4月7日、9日跌停，4月7日融資維持率還有112.1%，連3日大跌後，9日融資維持率僅剩95.6%，雖然10日漲停，但融資維持率也只微升至105.7%。

根據櫃買中心網站資料，10日買進、賣出相抵後，上櫃股票總體的違約交割金額則為283萬元，興櫃有4615元的違約交割，總金額並不高。

根據櫃買中心統計，今年第1違約交割為 IET-KY（4971），金額達1631萬元；第2起為波若威（3163） ，違約交割金額2106.05萬元，也是今年以來最大筆；第3起是華星光（4979），違約交割1679萬元；第4起就是合一，違約交割金額1847.02萬元，由企銀嘉義申報。

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