美對中關稅達145％！道瓊暴跌1014點 台積電ADR重挫4.8％

週四美股重挫。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週三上演驚奇，道瓊指數暴漲2961點，不過週四股市大幅回吐，美國總統川普雖已宣布延後對數十個國家徵收新的高額關稅，但投資人擔心川普針對中國徵收更高稅率，仍將導致經濟活動放緩。週四道瓊指數重挫1014.79點、2.50%，標普500指數下跌3.46%，那斯達克指數跌幅4.31%，費城半導體指數重跌7.97%，台積電ADR跌4.8%，收在151.13美元。

綜合外媒報導，白宮週四證實，對中國的累積關稅稅率實際上將達到145%，包括對商品徵收125%的新關稅，此外還有為應對芬太尼危機而徵收的20%關稅，以回應北京方面84%的反制關稅。

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川普週三突然決定凍結大部分貿易國的高額新關稅90天，這給遭受重創的市場和焦慮的全球領導人帶來暫時緩解，但川普反覆無常仍讓企業擔心潛在後果，並忙於為三個月後可能發生的事情做準備。

週四焦點股票包括蘋果和特斯拉，分別下跌4.2%和7.3%，輝達下跌近6%，Meta下滑近7%，亞馬遜跌逾5%。

道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%，收39593.66點。

那斯達克指數下跌737.66點或4.31%，收16387.31點。

S&P 500指數下跌188.85點或3.46%，收5268.05點。

費城半導體指數下跌337.15點或7.97%，收3893.30點。

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