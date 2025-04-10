震驚！路透揭英特爾CEO陳立武投資數百家中企 部分與解放軍有關

英特爾新任CEO陳立武。（圖取自英特爾官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》披露，美國最大晶片製造商英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan），投資數百家中國科技公司，其中至少有 8 家與中國人民解放軍有聯繫。

報導指出，陳立武是矽谷投資中國科技領域最久的投資人之一，上個月接任為美國國防部生產尖端晶片的英特爾執行長，引起部分投資人質疑他對中國企業的參與程度。

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根據路透對中國和美國公司文件的審查調查發現，陳立武透過其管理或擁有的投資公司控制 40 多家中國公司及基金，並持有 600 多家公司的少數股權，他還與中國政府實體共享少數股權。

受訪的投資人擔憂，陳立武的投資範圍可能會使重振英特爾的任務變得複雜，英特爾與台積電 、三星電子並列為全球三家生產最先進晶片的公司之一，也是唯一總部位於美國的公司。

創投公司 Bastille Ventures 合夥人金恩 （Andrew King） 說，陳立武沒有資格擔任任何與中國競爭的公司負責人，更不用說像英特爾這樣具有實際情報和國安影響力，以及與美國情報和國防生態系統各個領域有著深厚聯繫的公司。

有些人則認為，陳立武多年來在中國投資新創企業的經驗，是重振這家衰退的美國偶像的關鍵能力。伯恩斯坦分析師拉斯貢 （Stacey Rasgon） 表示，他（陳立武）是我以及大多數投資人最想招募的專才之一，他是一個傳奇人物，永遠存在。

報導指出，陳立武透過1987 年在舊金山創立的創投公司華登國際（Walden International），以及兩家香港控股公司 Sakarya Limited 和 Seine Limited 進行投資。根據上海證券交易所的文件，截至去年 10 月 31 日，陳立武是 Sakarya 唯一所有者；根據每日更新的中國企業資料庫，陳立武透過華登集團控制 Seine，而且目前仍擔任華登董事長。

報導特別提及，華登是中芯國際的早期投資者，2001 年首次投資中芯，陳立武也曾擔任中芯董事會成員，一直到2018年。根據美國眾議院委員會的最終報告，華登於 2021 年 1 月退出中芯國際。

英特爾拒絕對陳立武在中國的投資發表評論，一位發言人表示，陳立武已完成一份董事和高階主管調查問卷，其中要求披露任何潛在的利益衝突，並強調「我們會妥善處理任何潛在的衝突，並按照美國證券交易委員會的規定進行披露」。

報導稱，美國公民持有中國公司股份並不違法，即使是與中國軍方有聯繫的公司，除非這些公司已被列入美國財政部的中國軍工實體公司名單，該名單明確禁止此類投資。目前也沒有任何證據證明陳立武直接投資於美國財政部名單上的任何公司。

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