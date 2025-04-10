台灣入榜？白宮顧問證實15個國家提出關稅協議

川普9日宣布暫緩對多數國家課徵對等關稅，為期90天，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）證實，已有15國家提出關稅協議。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日宣布暫緩對多數國家課徵對等關稅，為期90天，中國的關稅則提高至125%。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）證實，已有15國家提出關稅協議。由於哈塞特日前曾說，已經收到台灣的聯繫交涉，外界猜測台灣應該是提出協議的15國之一。

川普9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的基本關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將提高至125%。

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白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）10日證實，目前已有15個國家提出關稅協議。他說，我們有幾項談判推進得非常深入，甚至在川普總統宣布暫停報復性關稅之前，就已接近完成協議。不過，他並未具體說明是哪些國家，僅強調談判早在近期行動之前就展開。

由於哈塞特日前曾說，已經收到台灣的聯繫交涉。外界猜測，台灣可能是提出協議的15國之一。

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