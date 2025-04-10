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川普關稅暫緩只1日行情！道瓊暴跌近千點、費半崩逾7％

2025/04/10 22:16

川普關稅暫緩只1日行情！道瓊暴跌近千點、費半崩逾7％（彭博）川普關稅暫緩只1日行情！道瓊暴跌近千點、費半崩逾7％（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日宣佈各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，受此激勵，美股4大指數暴漲，費半漲逾18%，那斯達克漲幅逾12%，創史上第2大，但慶祝行情只一天，週四（10日）4大指數全面下挫，其中又以費半跌勢最兇，在輝達、特斯拉、超微等科技股早盤跌幅皆超5%，台積電ADR也跌逾4%，在科技股大翻車下，指數跌逾7%，而道瓊指數也跌近千點。

費半指數週四開盤以4020.12點開出，跌210.32點，或4.91%，在輝達、特斯拉、超微等科技股早盤跌幅皆超5%，指數開低走低，跌破4000點關卡，觸及3922.57點，跌308點，或7.28%，截至美東時間10點06分，跌幅近7%。

而納斯達克早盤也跌逾3%，指數報16564.9點，跌567點，或3.31%；標普500指數觸及5290.44點，跌166.45點，或3.05%；至於道瓊也跌近千點，跌幅逾2%，觸及29613點。

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