七大法規鬆綁 金管會放寬申設「數位保險公司」

金管會大幅鬆綁申設「數位保險公司」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「數位保險公司」要來了！金管會大幅鬆綁申設門檻，包括降低實收資本額門檻，發起人不限金融業或金融科技業、可以有18個月的創新保護期、可以擁有實體據點等，最快今年7月可受理申請。

保險局副局長陳清源指出，將「純網路保險公司」名稱修正為國際上通稱之「數位保險公司」（Digital insurer），並放寬其業務範圍與營運模式，及修正其定義，另針對其開發之創新型保險商品或服務給予一定期間創新保護。

請繼續往下閱讀...

陳清源指出，針對其開發的創新型保險商品或服務給予最長18個月的創新保護，另外，不限制取得執照的家數，最快2025年6月底法規公告後就可送件，隨時都能申請，一旦申設核准後6個月內要開業。

保險局考量保險實務運作難以完全以網路方式為之，開放數位保險公司，得視客戶與實際需要設立實體營業或服務據點。

陳清源強調，所謂的創新，必須與市場上有區隔，否則，光是單賣創新型商品，恐難生存；所以，數位保險公司可以賣傳統型商品，重點是，創新商品的新契約保費收入．必須占總保費收入的20％以上。

另外，金管會在資本額的限制上，也大幅降低門檻，其中，產險最低實收資本額從10億元降到5億元、壽險從20億元降到10億元；保險局表示，會依營業計畫書、業務規模、預算評估情形等，來要求增加實收資本額，同時，兼顧清償能力及未來發展所需的資本。

為利多元參與設立及金融機構以外之發起人引進創新經營模式，不限制數位保險公司之發起人，包含金融機構及具金融科技專業者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法