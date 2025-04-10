中租-KY第一季稅後盈餘55.1億 2大主要市場獲利均衰退

中租-KY第一季稅後盈餘55.1億元、年減5%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（10）日公告2025年3月自結獲利，累計前3月合併稅後盈餘55.1億元、年減5%，EPS為3.28元，３大主要市場中，台灣、中國2市場獲利均較去年同期衰退3％，僅東協市場累計獲利年增44%。

中租-KY股價近日受到關稅戰衝擊，股價自上周五的121元連續3天下跌累計跌幅達22%，今日則是漲停以103.5收盤。中租董事會已通過2024年盈餘分配案，2025年預計發放每股6.1元現金股利，及每股0.2元股票股利，以今日收盤價計算，股息殖利率達６％。

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不過，中租今年的營收獲利仍持續衰退，根據最新公告，2025年3月自結合併營收為新台幣86.6億元，較去年同期減少1%，1至3月累計營收為247.1億元、年減1%。3大主要市場表現，台灣、中國市場累計營收分別衰退4%、衰退2%，東協市場成長9%；若與前月相較，當月合併營收成長11%，整體利息收入及手續費收入較前月增加。

獲利表現方面，2025年3月單月自結合併稅後獲利22.1億元，累計前3月合併稅後獲利55.1億元、年減5%，EPS3.28元。

中租指出，因3月合併營收月增11%，且業外受惠中國稅務利益入帳，與前月相較獲利增加49%，但與去年同期相較，台灣、中國市場均有３％的衰退，僅東協市場較去年同期成長44%。

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