孤立中國？歐盟對美關稅反制措施暫停90天

川普宣布暫緩對多數國家課徵對等關稅，歐盟執委會主席馮德萊恩（左）表示，歐盟將暫緩原訂對美國商品課徵關稅90天。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布暫緩對多數國家課徵對等關稅，為期90天，歐盟也釋出善意，執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將暫緩原訂對美國商品課徵關稅90天。

歐盟9日通過反制美國對等關稅措施，聚焦川普政府3月12日生效的25%鋼鋁關稅，歐盟執委會提出對美國進口歐盟價值約220億歐元的一籃子商品加徵25%關稅，包括黃豆、生鮮或乾燥的去殼杏仁、塑膠製品等。

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由於川普9日急轉彎，宣布已授權對等關稅暫停實施90天，在此期間僅實施10%的基本關稅，僅對中國徵收的關稅即刻提高至125%。

對於川普暫緩關稅措施，歐盟釋出善意。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，我們雖將通過這項獲得成員國強力支持的歐盟反制措施，但決定將暫停90天，如果談判結果不令人滿意，我們的反制措施將會生效。

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