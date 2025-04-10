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關稅戰致市場動盪 LINEPay：基本面業績展望未受影響

2025/04/10 20:49

LINE Pay今日舉行法人說明會，由董事長丁雄注（中）帶領經營團隊，共同說明2025年展望。（業者提供）LINE Pay今日舉行法人說明會，由董事長丁雄注（中）帶領經營團隊，共同說明2025年展望。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到美國關稅戰的影響，LINEPay（7722）股價連續跌停3日，今（10）日則以漲停價536元作收，針對近日股票市場的波動，董事長丁雄注表示，LINEPay雖然已開始拓展跨境海外事業，但仍以國內市場為營運重心，直接影響機率很低。他認為市場的波動主要受到國際投資情緒影響，對LINEPay的基本面、業績展望並無實質影響。

對於關稅戰可能導致的營運衝擊，董事長丁雄注強調，LINEPay在既有的營運基礎下，有信心為投資人帶來中長期的收益，以穩定的成長帶動股價表現，並強化風險控管。

LINEPay今（10）日舉行法人說明會，至2025年3月止，LINEPay用戶數超過1310萬户，全台支付據點超過61萬處，綁卡數超過1950萬張卡，是整體市場卡總流通卡量的近3分之1。

LINEPay 2024全年交易量達7651億元，全年營收62.9 億元、年增27.8%，全年稅後淨利6.47億元、年增34.2%，EPS為10.67元，均創歷史新高。考量將成立新的電支子公司，以及建置台灣資料中心、研發新服務等資本需求，在業務持續成長的資本配置策略下，董事會通過配發現金股利1.5元，配發率17%。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay 持續在行動支付市場維持領導地位，展望2025年，將執行「深化國內市場」與「拓展海外市場」兩大核心戰略，雖然台灣市場看似飽和，但他估計仍有10倍的成長空間。

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