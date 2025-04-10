臉書審查系統「中共官員」測試過？前高層爆：曾在港台啟用

Facebook前全球公共政策總監威廉斯（Sarah Wynn-Williams）出席美國國會聽證會。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Facebook前全球公共政策總監威廉斯（Sarah Wynn-Williams），9日出席美國國會參議院司法委員會的犯罪與反恐小組委員會聽證會，稱Meta創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）親自設計及實施Facebook審查工具，只要貼文瀏覽次數超過一萬次，就會自動提交「總編輯」審查，甚至「曾在香港和台灣兩地採用」，中共官員還給予「優化」建議。

《亞洲自由電台》報導，2018年，美國國會曾質詢札克柏格是否配合中國政府的審查與監控，以及為了進入中國市場而開發審查工具，他當時回應稱，由於Facebook自2009年起在中國被封鎖，「因此我們無法確切知道中國政府會如何把其法律與法規，適用於我們的內容上」。

請繼續往下閱讀...

然而，威廉斯直指，札克柏格誤導國會，稱Facebook在2009年前已經作出了數百項相關的決策，到了2018年更與中國直接對話了4年；他說，Facebook開發審查工具，中共官員有測試，以及提出諸如「這部分需要修改」、「我們需要加入這項功能」、「必須確認你們能夠攔截、過濾我們不想被看到的影像」等意見。

威廉斯指出，Facebook原規劃讓「總編輯」審查中國、香港及台灣用戶的貼文內容，且其權限不限於審查熱門貼文，還可以在新疆等特定地區完全關閉Facebook服務，以及在敏感日子，例如天安門「六四」事件周年，調整或關閉平台服務。

他透露，Meta曾考慮在中國設立資料中心，Meta員工還向中國政府簡報人工智慧（AI）技術成果，這可能危及美國個人資訊及國家安全，「中國與札克柏格有一個共同點，就是他們都想封住批評者的嘴」。

美國參議員Josh Hawley在聽證會後表示，計劃進一步調查札克柏格是否在國會作證時誤導眾人，並會審閱威廉斯提供的更多內部文件，移交司法部處理也是選項之一，他形容，「這只是冰山一角」，還有很多東西需要弄清楚。

Meta通訊總監Andy Stone表示，威廉斯的證詞「脫離現實，充斥虛假指控」，雖然札克柏格曾公開表示有興趣在中國提供服務，而有關細節亦自十多年前起即被廣泛報導，但事實是「我們目前並未在中國提供任何服務」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法