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受惠先進製程需求 創控Q1營收年增1.35倍

2025/04/10 20:02

創控Q1營收年增1.35倍。圖為創控董事長王禮鵬。（記者洪友芳攝）創控Q1營收年增1.35倍。圖為創控董事長王禮鵬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程氣體分子污染物（AMC） 奈米監控設備廠創控（6909）公告3月營收5473萬元，月增71.5%、年增1.1倍，連續4個月創歷年同期新高；第一季營收1.3億元，年增1.35倍，也為歷年同期新高。

創控指出，半導體先進製程對AMC監測持續呈現剛性需求，公司並持續拓展客戶，也推出新產品深化客戶關係，新產品、新客戶的綜效齊發揮，帶動營收加速成長。

創控布局高階氣體分析儀設備，產品廣泛應用在全球主要半導體廠區的奈米製程監測，尤其在3奈米以下製程都需用到AMC監測。

創控指出，自有氣體分析技術可精準偵測至兆分之一（pptv, parts per trillion by volume）濃度等級，有效支援先進製程中穩定的微污染監測需求，獲國際半導體領導廠商青睞。

創控表示，推出新產品FMS 2000，針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見污染物進行即時監測。MiTAP M3氣體分析儀，可監測酸性與鹼性氣體，進一步強化其整體AMC解決方案的深度與廣度。隨著新產品陸續出貨、全球新客戶導入計畫展開，帶動今年第一季顯著成長。

創控表示，全球半導體技術持續演進，製程節點持續微縮，對微環境潔淨度的要求同步提升，原有廠務端監測需求穩健成長，新一代微環境產品則將成為未來布局的關鍵。FMS 2000為創控進軍半導體微環境監控的首項產品，未來也將持續開發對客戶具有價值的方案，全面支援先進製程AMC監控的全方位需求。

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