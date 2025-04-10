習近平堅持不讓步！CNN曝貿易戰「北京最大底氣」

儘管川普對中關稅提升至125%，習近平仍然沒有走到談判桌前的跡象。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅大戰持續升溫，美國總統川普對中國商品關稅提高到125%。美國有線電視新聞網《CNN》分析，在這場貿易戰中，北京不讓步的原因，可能與其狂熱民族主義有關，中國不僅早已準備好反擊，甚至還要藉由川普引發的貿易動盪，來強化自身的地位。

《CNN》指出，美中攤牌造成了歷史性的破裂，不僅為2個緊密交織的經濟體帶來痛苦，還會為2國的地緣政治競爭增添巨大的摩擦。

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報導指出，中國領導人習近平是中國幾十年來最有權勢的領導人，絕不會屈服於中國所說的美國「單邊霸凌」。習近平同時也在打民族主義這張牌，北京官方透過對報復行動的大力宣傳，激起國內的民族情緒，這也是他們從川普第一次執政時期就默默準備超過4年的戰略之一。

儘管中國一直宣稱希望談判，川普的迅速升級行動反而讓北京更確信美國根本無意談判。觀察人士指出，中國不僅準備好反擊，甚至還要藉由川普引發的貿易動盪，來強化自身的地位。

柏林智庫MERICS首席經濟分析師岡特（Jacob Gunter）表示，習近平早就明確表示，他預期中國將進入一段與美國及其盟友長期對抗的時期，而中國需要為此做好準備，這段時間他們的確做了相當充分的準備，習近平已經接受了挑戰，他們也準備好迎戰。

報導指出，幾十年來，中國一直是世界工廠，這些工廠滿足了美國和全球消費者對平價商品的需求，卻造成巨大貿易逆差。據估計，川普將關稅提高至125%以上，可能會導致未來幾年中國對美國的出口減少一半以上，從而導致美國物價上漲。對於中國，隨著新一輪在其他國家建廠的浪潮即將興起，眾多供應商本已微薄的利潤空間可能會被徹底抹去。

加州大學聖地牙哥分校21世紀中國中心主任史宗瀚（Victor Shih）說，關稅衝擊下可能導致數百萬人失業，中國也會面臨「破產潮」，美國對中出口也可能「幾乎歸零」；但「中國比美國政客更能忍受這樣局面」。

原因是這在某種程度上，中國共產黨的領導人不需要面對來自選民與民調的反饋，「新冠疫情期間，他們就關閉了整個經濟，造成難以估量的失業與痛苦，也沒問題」。北京同樣認為自己能夠撐過這場風暴。

事實上，早在川普第一次發起貿易戰並遏制華為以來，北京就已未雨綢繆，意識到自己若未做足準備，就會被美方扼殺。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問Scott Kennedy表示，中國的弱點確實存在，但在全面衝突的情況下，這些是可以掌控的。美國無法單靠自己，就把中國經濟逼到崩潰邊緣。

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